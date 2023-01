İşte 2023 ve 2024 yıllarında gelişen ekonomilerin büyüme oranı

Takip Et

Morgan Stanley Yatırım Yönetimi, bu on yılın kazananının gelişmekte olan ülke hisseleri olacağını öngördü. ABD piyasalarına kıyasla gelişmekte olan ülkelere yönelik olumlu beklentiler artıyor.

Morgan Stanley Yatırım Yönetimi Birimi Gelişen Piyasalar Araştırma Müdürü Jitania Kandhari gelişen ülke hisse senetlerinin cazip değerlemeleri olduğunu ve Hindistan gibi ülkelerin ABD'den daha iyi büyüyeceğini öngördü.

Merkez Bankalarının agresif faiz artışları bitecek

Kandhari her on yılda bir piyasanın yeni bir lideri olduğunu belirterek "2010'larda bu lider, ABD hisse senedi piyasası ve büyük teknoloji şirketleriydi. Önümüzdeki on yılın liderleri de gelişmekte olan ülke Borsaları olabilir" şeklinde konuştu.

Söz konusu varlık sınıfı bu yıla güçlü başlangıç yaptı. MSCI Gelişmekte olan Piyasa Endeksi yüzde 8,6 yükseldi. ABD'de gösterge endeks ise yüzde 4,7 yükseldi. Çin'in Sıfır Kovid politikasını terk etmesi ve Merkez Bankalarının agresif faiz artışlarının biteceğine yönelik yatırımcı pozisyonlanması bu yükselişte etkili oldu.

ABD için beklenti ne?

Kandhari varlık sınıfındaki ralliyi büyüme farkının tetikleyeceğini belirtti.

Gelişen ekonomilerin 2023 ve 2024 yıllarında sırasıyla yüzde 4,1 ve yüzde 4,4 büyümesi bekleniyor. ABD için beklenti ise sırasıyla yüzde 0,5 ve yüzde 1,2.

Bank of America'nın EPFR Global verilerine dayandırdığı rapora göre Çin'in açılmasıyla birlikte gelişen ülke tahvil ve hisse senedi piyasalarına 18 Ocak'ta sona eren haftada 12,7 milyar dolarlık rekor giriş yaşandı. Bu dönemde ABD hisse senetlerinden ise 5,8 milyar dolarlık çıkış oldu.

Bazı ülkeler bundan fayda sağlıyor

Kandhari gelişen piyasalar arasında seçici olmak gerektiğini belirterek "Hindistan favorilerden bir tanesi. Çin'in faydasına olmayan herşey Hindistan'ın lehine görünüyor. Ülkenin Çin'e kıyasla gittikçe artan nüfusu ve Çin'den daha düşük borcu bulunuyor.

Çin tedarik zincirinde bölünmeye neden olan 'deglobalizasyon' fırtınasının ön cephesinde yer alırken Endonezya, Tayland, Vietnam ve Meksika gibi diğer gelişen ülke piyasaları bundan fayda sağlıyor." diye konuştu.

Ekonomilerde büyümeyi tetikleyecek

Kandhari tedarik zincirlerinde Çin'den uzaklaşmanın diğer ülkelerde imalat kapasitesini canlandırdığını, bunun da ekonomilerde büyümeyi tetikleyeceğini belirtti.

Ancak her gelişe ülkede işlerin yolunda gidemeyebileceğini belirten Kandhari "Gana, Sri Lanka veya Pajistan'da bir fırtınanın gelişmekte olan ülkelere orantısız etkisi olmayacaktır. Geçmişe kıyasla daha az risk olduğunu düşünüyorum. Daha ufak ülkeler daha riskli ancak bu ülkeler küresel büyümenin yüzde 3'ünden daha azını oluşturuyor" diye konuştu.