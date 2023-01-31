İşte Hazine'nin Şubat-Nisan dönemi iç borçlanma stratejisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Şubat-Nisan dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Bakanlık bu dönemde 137,5 milyar TL iç borçlanma ve 90,6 milyar TL iç borç ödemesi planlıyor.

Hazine, Şubat ayında 34,9 milyar TL iç ödemesi ve 55 milyar TL iç borçlanma, Mart ayında 41,9 milyar TL iç borç ödemesi ve 47,5 milyar TL iç borçlanma, Nisan ayında ise 13,8 milyar TL iç borç ödemesi ve 35 milyar TL iç borçlanma planladığını açıkladı.

Bakanlığın programında Şubat ayında 55 milyar TL borçlanma programının Nisan ayında 35 milyar TL'ye düşmesi dikkat çekti.

Hazine bir önceki dönem olan Kasım-Ocak aralığında 176,8 milyar TL'lik borçlanma ve 102,1 milyar TL'lik iç borç ödeme planlamıştı.