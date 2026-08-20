İsveç faiz artırımı ihtimalini masada tuttu

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İsveç Merkez Bankası (Riksbank), 20 Ağustos’taki para politikası toplantısında politika faizini değiştirmedi. Banka faiz için beklemeyi seçerken, yaz aylarında gelen güçlü büyüme ve enflasyon verileri nedeniyle sıkılaşma ihtimalini gündemden çıkarmadı.

Faiz yüzde 1,75’te kaldı

Riksbank Yönetim Kurulu, politika faizinin yüzde 1,75 seviyesinde tutulmasına karar verdi. Yeni faiz oranı 26 Ağustos’tan itibaren uygulanacak ancak mevcut oran değişmediği için para politikasındaki temel duruş korunmuş oldu.

Banka, yaz döneminde hem ekonomik büyümenin hem de enflasyonun haziran ayında yapılan tahminlerden daha güçlü gerçekleştiğine dikkat çekti. Buna karşılık iş gücü piyasasının beklenenden bir miktar zayıf kalması, şirketlerin fiyat artırma planlarının gerilemesi ve küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıkların hafiflemesi daha temkinli bir tablo oluşturdu.

Enflasyon güçlü gelirse faiz artabilir

Riksbank, ölçülen enflasyonun halen düşük olduğunu ve işsizliğin yüksek seviyelerde bulunduğunu belirtirken, temel enflasyon göstergelerinin yakından izleneceğini vurguladı. Enerji fiyatları ile geçici maliye politikası önlemlerinin doğrudan etkileri dışlandığında temel enflasyonun yüzde 2 hedefine yakın seyrettiği kaydedildi.

Banka, yaz aylarında beklenenden yüksek gelen enflasyonun daha geniş ve kalıcı bir fiyat artışı sürecinin başlangıcı olması halinde para politikasının daha sıkı bir yöne çekileceğini bildirdi. Böylece yılın ilerleyen dönemlerinde faiz artırımı yapılması olasılığı korunmuş oldu.

Bu mesaj tamamen yeni değil. Riksbank haziran toplantısında da yıl içinde faiz artırımı ihtimalinin mart ayına kıyasla yükseldiğini açıklamıştı. Ağustos kararında ise bu olasılığın sürdüğü belirtilerek önceki sıkılaşma sinyali geri çekilmedi.

Orta Doğu riski yakından izleniyor

Riksbank’ın kararında Orta Doğu’daki gelişmeler de önemli yer tuttu. Banka, ABD ile İran arasında henüz bir barış anlaşmasına ulaşılamadığını ve savaşın küresel ekonomi üzerindeki belirsizliği sürdürdüğünü belirtti.

Petrol ve bazı emtia fiyatlarının ilkbahar dönemindeki seviyelerden gerilemesi ve şirketlerin tedarik sorunlarına uyum sağlaması ekonomik etkileri sınırladı. Buna karşın çatışmalar devam ettiği sürece arz kesintilerinin yeniden enflasyon baskısı yaratabileceği uyarısı yapıldı.

Riksbank’ın bir sonraki kapsamlı para politikası raporu 24 Eylül’de yayımlanacak. Bu tarihe kadar açıklanacak enflasyon, büyüme ve iş gücü piyasası verileri, İsveç’te yıl bitmeden faiz artırımı yapılıp yapılmayacağı açısından belirleyici olacak.