Altın yükselecek mi, gram altın düşer mi? Altında son durum...

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Altın fiyatlarının akıbeti merak ediliyor. Ocak ayından bu yana düşüşte olan altın son iki haftada ciddi bir yükseliş kaydetti. Bu hafta inişli çıkışlı bir grafik söz konusu ve "Altın yükselecek mi, gram altın düşer mi" sorusu revaçta...

Aştın düşecek mi, yükselecek mi?

Finans analisti İslam Memiş altın fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Amerika-İran gerilimi ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. İslam Memiş yıl sonuna kadar yükseliş beklentisini koruyor.

Memiş, gram altında 6.000 TL gibi seviyelerin artık piyasadan uzaklaştığı ve yukarı yönlü gitme isteğinin daha ön planda olduğu vurguluyor.