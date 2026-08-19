Altın yükselecek mi, gram altın düşer mi? Altında son durum...
Altın fiyatları bu hafta inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Ons altın 4 bin 450 doları geçemezken şu sıralar 4 bin 364 dolar bandında seyrediyor. Gram altında bugün hafif bir yükseliş kaydedilirken altın yatırımcıları son durumu merak ederek "Altın yükselecek mi, gram altın düşer mi" diye soruyor.
Altın fiyatlarının akıbeti merak ediliyor. Ocak ayından bu yana düşüşte olan altın son iki haftada ciddi bir yükseliş kaydetti. Bu hafta inişli çıkışlı bir grafik söz konusu ve "Altın yükselecek mi, gram altın düşer mi" sorusu revaçta...
Aştın düşecek mi, yükselecek mi?
Finans analisti İslam Memiş altın fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Amerika-İran gerilimi ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. İslam Memiş yıl sonuna kadar yükseliş beklentisini koruyor.
Memiş, gram altında 6.000 TL gibi seviyelerin artık piyasadan uzaklaştığı ve yukarı yönlü gitme isteğinin daha ön planda olduğu vurguluyor.