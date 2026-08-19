Sıcak paraya yeni vergi mi geliyor? Maliye harekete geçti

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Maliye yönetimi, yabancı ve kurumsal yatırımcıların para piyasası fonlarında yoğunlaşan kısa vadeli sermaye hareketlerine yönelik inceleme başlattı.

Stopaj avantajı nedeniyle bu araçlara yönelen sermayenin daha uzun vadeli ve üretken alanlara aktarılabilmesi için vergilendirme dahil çeşitli formüller üzerinde duruluyor.

Bloomberg HT'nin edindiği bilgilere göre Maliye, kurumsal yatırımcıların etkisiyle kısa vadeli fonlarda yaşanan hızlı büyümeyi ve bu araçlara yönelen sermayenin büyüklüğünü araştırıyor.

Son yıllarda hem yerli hem de yabancı yatırımcıların kısa vadeli fonlara gösterdiği ilginin belirgin şekilde arttığı ifade ediliyor. Bu kapsamda sermaye hareketlerinin yapısı ve ekonomiye sağladığı katkı incelenirken, "sıcak para" olarak tanımlanan kısa vadeli giriş ve çıkışların daha istikrarlı hale getirilmesi hedefleniyor.

Kurumsal yatırımcılara stopaj uygulanmıyor

Mevcut sistemde, Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi kapsamında söz konusu fonlardan sağlanan kazançlar için bireysel yatırımcılardan yüzde 17,5 oranında stopaj alınıyor. Kurumsal yatırımcıların bu fonlardan elde ettiği gelirlerde ise stopaj uygulanmıyor.

Bu farklılığın özellikle yabancı kurumsal yatırımcıları kısa vadeli fonlara yönelttiği değerlendirilirken, sermayenin daha uzun vadeli yatırımlara aktarılmasını sağlayacak alternatifler ele alınıyor.

Hedef daha kalıcı ve üretken sermaye

Maliye tarafından yürütülen çalışmada vergi düzenlemelerinin yanı sıra farklı seçeneklerin de değerlendirildiği belirtiliyor.

Henüz kesinleşmiş bir düzenleme bulunmazken çalışmanın, kısa vadeli sermaye hareketlerini sınırlamaya ve Türkiye'ye gelen fonların daha kalıcı, istikrarlı ve üretken yatırımlara dönüşmesini sağlamaya odaklandığı kaydediliyor.