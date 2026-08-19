McDonald’s’ın 1 milyar dolarlık alışveriş listesi ortaya çıktı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

McDonald’s’ın hamburgerinden patates kızartmasına, kahvaltı menüsünden kahvesine kadar milyonlarca müşteriye sunduğu ürünlerin arkasındaki dev tedarik zincirinin boyutu ortaya çıktı.

McDonald’s Avustralya’nın yayımladığı yıllık Aussie Shopping List verilerine göre şirket, 2025 yılında Avustralya’dan 347 milyon kilogramdan fazla gıda ve ham madde tedarik etti. Yerel çiftçi ve tedarikçilere yapılan toplam harcama ise 1 milyar doların üzerine çıktı. Kaynak: dunya.com

Listenin zirvesinde patates var

McDonald’s’ın en fazla satın aldığı ürün açık ara patates oldu.

Şirket, patates kızartması ve hash brown ürünlerinde kullanmak üzere 2025 yılında tam 140 milyon kilogram patates satın aldı. Kaynak: dunya.com

Patatesi 89 milyon kilogram Avustralya sığır eti izledi. Bu etler hem Avustralya’daki hem de uluslararası restoranlarda satılan hamburgerlerde kullanıldı. Tavuk alımı ise 23 milyon kilogram olarak gerçekleşti.

51 milyon litre süt, 89 milyon adet yumurta

McDonald’s’ın alışveriş listesindeki diğer rakamlar da şirketin operasyonlarının büyüklüğünü ortaya koydu.

Şirket; kahve, milkshake ve tatlılarında kullanılmak üzere 51 milyon litre taze süt satın aldı.

Bunun yanı sıra 21 milyon kilogram buğday unu, 6,8 milyon kilogram kanola yağı ve 5,2 milyon kilogram yumurta tedarik edildi. Kaynak: dunya.com

5,2 milyon kilogramlık yumurtanın yaklaşık 89 milyon adet yumurtaya karşılık geldiği ve bunların McMuffin ürünlerinde kullanıldığı belirtildi.

Ürünlerin yüzde 90’dan fazlası yerel kaynaklardan

McDonald’s Avustralya, kullandığı ürün ve malzemelerin yüzde 90’dan fazlasını artık yerel kaynaklardan temin ettiğini açıkladı. Şirketin satın alımları ülke genelinde 15 binden fazla çiftçiyi destekliyor. Kaynak: dunya.com

Bu tablo, küresel fast-food devinin yalnızca restoran operasyonlarının değil, arkasındaki tarım ve gıda tedarik zincirinin de ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.

En hızlı artış elmada yaşandı

2025 yılında tüketici tercihlerindeki değişim McDonald’s’ın satın aldığı ürün miktarlarına da yansıdı. Kaynak: dunya.com

En dikkat çekici artış elmada gerçekleşti. Şirketin elma alımları, elmalı turta ve elma dilimleri gibi ürünlere yönelik talebin etkisiyle bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15 arttı.

Yumurta ve taze süt alımlarındaki büyümede ise kahvaltı menüsü ile McCafé ürünlerine yönelik talep etkili oldu.

Yeni hamburgerler et ve tavuk talebini artırdı

Avustralya sığır eti ve tavuk alımlarında da güçlü artış kaydedildi. Rapora göre bunda McCrispy, McWings ve Big Arch gibi yeni ürünlerin menüye eklenmesi etkili oldu. Kaynak: dunya.com

Menüdeki yenilikler yerel tarım ürünlerine yönelik yeni talep de oluşturdu. Sınırlı süreyle satışa sunulan McOz hamburgeri sayesinde pancar da McDonald’s’ın alışveriş listesine girdi.

Şirket ayrıca alternatif süt ürünleri ve yemek hazırlığında kullanılan yulaf, badem ve kanola gibi ürünlerde de Avustralya tarım sektöründen yaptığı tedariki genişletti. Kaynak: dunya.com