Fon piyasasında yeni dönem başlıyor: SPK'dan riskleri azaltacak kapsamlı düzenleme

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Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yatırım fonlarına yönelik kapsamlı düzenlemesinde sona gelindi. Bloomberg HT'den Bekir Gürdamar'ın kaynaklara dayandırdığı habere göre, şubat ayında sektör paydaşlarının görüşüne sunulan taslak üzerindeki çalışmalar tamamlandı ve düzenlemenin nihai halinin gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

Uzun süredir sektörde beklenen Fon Rehberi ile başta serbest fonlar ve para piyasası fonları olmak üzere yatırım fonlarının işleyişine ilişkin yeni kurallar getirilecek. Düzenlemeyle fon piyasasındaki risklerin azaltılması, yatırımcıların daha güçlü korunması ve portföy yönetim şirketlerinin mali yapılarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Taslakta serbest fon yöneten portföy yönetim şirketlerine ilave sermaye yükümlülüğü getirilmesi, fon sayısına sınırlama uygulanması, ilişkili taraf işlemlerine yönelik kısıtlamalar ve tek ihraççıya yoğunlaşmaya ilişkin limitler gibi başlıklar yer alıyordu.

SPK'nın düzenlemeyi gelecek hafta kamuoyuna duyurmasıyla birlikte yatırım fonu piyasasında uzun süredir beklenen yeni dönemin çerçevesinin netleşmesi bekleniyor.