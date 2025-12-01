İsviçre’den dev bankalara suçlama: Credit Suisse ve UBS kara para aklama soruşturmasında hedefte

İsviçre Federal Savcılığı, Mozambik’te kamuya ait işletmelere sağlanan krediler kapsamında yürütülen kara para aklama soruşturmasında eski bir Credit Suisse çalışanı hakkında iddianame hazırladı.

Soruşturma kapsamında Credit Suisse ve ana şirketi Credit Suisse Group SA’nın yanı sıra bankanın halefi konumundaki UBS SA ve UBS Group SA’ya da kurumsal eksiklikler nedeniyle suçlama yöneltildi.

"Banka yeterli önlemleri almadı"

Savcılık, söz konusu bankacılık kuruluşlarının gerekli organizasyonel önlemleri almayarak suçun önüne geçemediğini belirtti. İddianamede yer alan suçlamalar, İsviçre bankalarının Mozambik’teki finansal faaliyetlerine ve bu kredilerin sağlanması sürecine ilişkin incelemelerin bir parçası olarak gündeme geldi.

İsviçre hükümetinin açıklamalarına göre, suçlamaların odağında yer alan ödemeler, Mozambik’te devlete ait kurumlara verilen yüksek tutarlı kredilerle bağlantılı.