İsviçreli petrol devinde Lukoil çatlağı: CEO görevi bıraktı

Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden Gunvor Grup'un CEO'su Torbjörn Törnqvist, ABD'den gelen Rusya iddialarının ardından hisselerini satıp istifa etti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Törnqvist'in görevinden ayrıldığı, ayrıca kendisine ait hisselerin de yönetim kurulu tarafından satın alınacağı kaydedildi. Açıklamada, Gary Pedersen'in şirketin yeni üst yöneticisi olduğu belirtildi.

Lukoil, Gunvor'la anlaşmıştı

ABD yaptırımlarının ardından uluslararası varlıklarını satışa çıkaran Lukoil, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada, söz konusu satış için Gunvor'la anlaşma sağlandığını bildirmişti. ABD Hazine Bakanlığı ise Gunvor'a bu satış için lisans vermeyeceğini bildirerek, Törnqvist'i Rusya bağlantıları nedeniyle eleştirmişti.

Gunvor Group da gelişmelerin ardından Lukoil'in uluslararası varlıklarını satın almak üzere verdiği teklifi geri çekmişti.