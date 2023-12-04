İşyeri kira artış tavanı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı tüketici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti. Böylece Kasım ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde gerçekleşti.

Ekim ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,40 olarak kaydedildi.

Konutta yüzde 25 zam uygulaması sürecek

Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.