İthalat işlemlerinde elektronik başvuru dönemi

27 Aralık 2017

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği yürürlüğe girdi. Ekonomi Bakanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğin amacı, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülen ithalat işlemlerinde, bu işlemlere başvuruda bulunacak firmaların başvurularının elektronik ortamda yapılmasına ve firmalar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasları belirlemek olarak gösterildi.

Buna göre, Kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından alınan nitelikli elektronik sertifikaya ya da mobil elektronik imzaya sahip olmak zorunda olacak.

Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlik süresi dolmamış veya yenilenmiş nitelikli elektronik sertifikalar ya da mobil elektronik imzalar ithalat işlemleri için kullanılabilecek.

Kaynak: AA