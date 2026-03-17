İTO Başkanı Avdagiç: BTM’nin portföy büyüklüğü 2 milyar doları geçti
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) tarafından İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde düzenlenen iftar programında konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, BTM’nin kurulduğu günden bu yana portföy büyüklüğünün 2 milyar doları geçtiğini söyledi.
Sevilay ÇOBAN
BTM’nin girişimcileri yetiştirip, büyüterek onları kendi kanatlarıyla yolculuğa çıkaran bir kurum halinde faaliyetlerine devam ettiğini kaydeden Avdagiç, “Çok şükür yatırım yapılabilir ve küresel ölçekte rekabet edebilir şirketler, girişimciler bulunduruyoruz. Bu anlamda 9 yıldır gösterdiğimiz faaliyetler de bu konuda bize heyecan veriyor. Biz 9 yıl içerisinde nasıl bir bilinçle BTM’yi ulusal girişimciliğin merkezine konumlandırmaya çalıştıysak önümüzdeki dönemde artık ulusal anlamdaki bu zirveden küresel anlamdaki zirveye taşımak üzere bir hedefimiz var. Bunu da inşallah İstanbul iş dünyasının, İstanbul Ticaret Odasına ve BTM’ye verdiği imkânlarla başaracağımıza olan inancımız tamdır” dedi.
“Gelecek dönemde ulusal zirveye taşıyacağız”
Dokuz yıl içinde ulusal girişimciliğin merkezi haline gelen BTM’nin, gelecek dönemde küresel zirveye taşınmasını hedeflediklerini ifade eden Avdagiç, girişimcilere, projelerini ve geleceklerini Londra ve Silikon Vadisi gibi yerlerde değil, İstanbul’da ve Türkiye topraklarında hayata geçirmeleri çağrısında bulunarak bu ülkenin büyük potansiyeline inandıklarını belirtti. Avdagiç, BTM’nin İTO’nun en önemli kurumlarından biri olduğunu belirterek, “Diğer bütün kurumlarımızın kendi yerleri var, mekanları var, artık son aşamada inşallah en kısa zamanda BTM’ye de kendi mekanını kazandırmak için süreç yürütüyoruz. Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali yaklaşık 300 bin metrekare. AR-GE ve girişimcilik merkezi olarak belirlendi. Burada en az 10 bin metrekarelik bir yer için müracaat ettik” diye konuştu. BTM’nin yeni yer süreciyle ilgili bir B planlarının da olduğunu aktaran Avdagiç, “Her halükarda Allah nasip eder de bir dönem daha göreve devam edersek bu dönemde de BTM’yi de kendine yakışan bir yere kavuşturma hedefimiz, arzumuz, isteğimiz var” ifadelerini kullandı.
Bu yıl Barcelona ve Paris gibi şehirlerdeki yoğun programlarla girişimcileri uluslararası pazarlara taşıdıklarını ve taşımaya da devam ettiklerini söyleyen BTM Genel Müdürü Önder Kul ise şunları söyledi: “Bu yıl yurt içi fuarları da çok önemli olarak görüyoruz ki girişimcilerimizden de bize böyle bir talep geldi. Dolayısıyla takvimimizde İstanbul Fuar Merkezi’ndeki 16 fuar var. Dolayısıyla girişimciler bizlerden bu fuar listesini alıp ilgili oldukları alanlarda başvurularını yapabilirler. Girişimcilerimizi desteklerken yatırımcı ekosistemini de güçlendirmeyi önemsiyoruz. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiğimiz Yatırımcı Hızlandırma Programı’nı yeniden yapılandırdık. Kurumların üst yönetim kadrolarını ve ilgili iş birimlerini teknoloji girişimlerini değerlendirme, erken aşama yatırım süreçlerini anlama ve stratejik yatırım perspektifi geliştirme konusunda güçlendirmeyi hedefliyoruz.”