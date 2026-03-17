İTO Başkanı Avdagiç: BTM’nin portföy büyüklüğü 2 milyar doları geçti

Sevilay ÇOBAN

BTM’nin girişimcileri yetiştirip, büyüterek onla­rı kendi kanatlarıyla yolcu­luğa çıkaran bir kurum ha­linde faaliyetlerine devam ettiğini kaydeden Avdagiç, “Çok şükür yatırım yapıla­bilir ve küresel ölçekte re­kabet edebilir şirketler, gi­rişimciler bulunduruyoruz. Bu anlamda 9 yıldır göster­diğimiz faaliyetler de bu ko­nuda bize heyecan veriyor. Biz 9 yıl içerisinde nasıl bir bilinçle BTM’yi ulusal gi­rişimciliğin merkezine ko­numlandırmaya çalıştıysak önümüzdeki dönemde artık ulusal anlamdaki bu zirve­den küresel anlamdaki zir­veye taşımak üzere bir he­defimiz var. Bunu da inşal­lah İstanbul iş dünyasının, İstanbul Ticaret Odasına ve BTM’ye verdiği imkânlarla başaracağımıza olan inan­cımız tamdır” dedi.

“Gelecek dönemde ulusal zirveye taşıyacağız”

Dokuz yıl içinde ulusal girişimciliğin merkezi ha­line gelen BTM’nin, gelecek dönemde küresel zirveye taşınmasını hedefledikle­rini ifade eden Avdagiç, gi­rişimcilere, projelerini ve geleceklerini Londra ve Si­likon Vadisi gibi yerlerde değil, İstanbul’da ve Türki­ye topraklarında hayata ge­çirmeleri çağrısında bulu­narak bu ülkenin büyük po­tansiyeline inandıklarını belirtti. Avdagiç, BTM’nin İTO’nun en önemli kurum­larından biri olduğunu be­lirterek, “Diğer bütün ku­rumlarımızın kendi yerleri var, mekanları var, artık son aşamada inşallah en kısa zamanda BTM’ye de ken­di mekanını kazandırmak için süreç yürütüyoruz. Ye­şilköy’deki Atatürk Havali­manı Dış Hatlar Termina­li yaklaşık 300 bin metre­kare. AR-GE ve girişimcilik merkezi olarak belirlendi. Burada en az 10 bin met­rekarelik bir yer için mü­racaat ettik” diye konuştu. BTM’nin yeni yer süreciy­le ilgili bir B planlarının da olduğunu aktaran Avdagiç, “Her halükarda Allah nasip eder de bir dönem daha gö­reve devam edersek bu dö­nemde de BTM’yi de kendi­ne yakışan bir yere kavuş­turma hedefimiz, arzumuz, isteğimiz var” ifadelerini kullandı.

Bu yıl Barcelona ve Pa­ris gibi şehirlerdeki yoğun programlarla girişimcileri uluslararası pazarlara ta­şıdıklarını ve taşımaya da devam ettiklerini söyleyen BTM Genel Müdürü Önder Kul ise şunları söyledi: “Bu yıl yurt içi fuarları da çok önemli olarak görüyoruz ki girişimcilerimizden de bi­ze böyle bir talep geldi. Do­layısıyla takvimimizde İs­tanbul Fuar Merkezi’ndeki 16 fuar var. Dolayısıyla gi­rişimciler bizlerden bu fuar listesini alıp ilgili oldukları alanlarda başvurularını ya­pabilirler. Girişimcilerimi­zi desteklerken yatırımcı ekosistemini de güçlendir­meyi önemsiyoruz. Bu doğ­rultuda geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiğimiz Yatı­rımcı Hızlandırma Progra­mı’nı yeniden yapılandır­dık. Kurumların üst yöne­tim kadrolarını ve ilgili iş birimlerini teknoloji giri­şimlerini değerlendirme, erken aşama yatırım süreç­lerini anlama ve stratejik yatırım perspektifi geliştir­me konusunda güçlendir­meyi hedefliyoruz.”