İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Fitch Ratings raporu yeni dış yatırımlar için olumlu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'B2den 'B+'ya yükseltirken, not görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çıkarmıştı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından kararı değerlendirdi.

Avdagiç, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu 12 yıl sonra yeniden 'B+'ya yükseltmesinin Türkiye'nin yeni dış yatırım çekmesine bir kademe daha olumlu etki yapacağını ifade etti.

İTO başkanı şunları kaydetti: "Hepimizin en öncelikli hedefi, enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek. Ortak sorumluluk içinde bunu en kısa zamanda başarabiliyor olmamız lazım. Bu süreçte kredi notu artışları ve not görünümü revizyonları da Türkiye'nin hak ettiğinin hala çok gerisinde olsa da bu mücadeleye katkı verecektir. Fitch'i diğerleri takip edecektir, etmelidir."