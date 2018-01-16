İzmir Ticaret Odası'nda 4 istifa

16 Ocak 2018

İzmir Ticaret Odasında (İZTO) nisan ayında yapılacak seçimler öncesi 4 yönetim kurulu üyesi istifasını sundu.

Yönetim kurulu üyeleri Nevzat Artkıy, Jak Eskinazi, Mert Pala ve Mustafa Tüzün imzasıyla yapılan ortak açıklamada, tabanın değişim istediği ve bunu dikkate alan bir grubun da yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Mevcut birikim ve deneyimlerimiz, bu yenilik çağrısının İzmir Ticaret Odası ve İzmirimizin ticaret hayatına çok büyük katkı yapacağı yönündedir. O nedenle, mevcut yönetimde devam ediyor olmamızın doğru olmayacağına kanaat getirmiş bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

İZTO'da nisan ayında yapılacak seçimler öncesi Mahmut Özgener ve Zeki Yöndem adaylıklarını açıklamıştı.

Mevcut başkan Ekrem Demirtaş ise henüz aday olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Kaynak: AA