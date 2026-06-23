Japonya PMI verileri haziran ayında sanayi ve hizmet sektörlerinde eşik değerleri aştı

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S&P Global öncü Japonya PMI verileri haziran ayında 54.5 olan piyasa beklentisini aşarak 54.9 seviyesine yükseldi. Hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi mayıs ayındaki durağan 50.0 eşik değerinden 51.8 seviyesine tırmanarak yeniden büyüme bölgesine geçti.

İmalat ve hizmet sektörlerini birlikte ölçen Japonya PMI bileşik endeksi ise 51.1 seviyesinden 52.5 seviyesine çıkarak ivme kazandı. İlgili endekslerin 50 eşik değerinin üzerinde kalmasıyla özel sektör faaliyetleri mart ayından beri gözlemlenen en güçlü büyüme oranını kaydetti.

Japonya PMI ivmesi imalat üretimini on yılın zirvesine taşıdı

Ülke ekonomisindeki toplam ticari faaliyet büyüme trendi kesintisiz şekilde 15'inci aya ulaştı. İmalat sanayi üretimindeki toparlanma son on yılın en belirgin artışlarından birini temsil ediyor. Ortadoğu coğrafyasındaki jeopolitik çatışmaların yarattığı tedarik zinciri kesintisi endişeleri şirketlerin stoklama davranışlarını doğrudan etkiledi.

Talebin canlanmasıyla beraber yeni sipariş büyümesi ocak 2022 döneminden itibaren hesaplanan en hızlı artış oranını yakaladı. Piyasalar Japonya PMI etkilerini fiyatlarken Dolar/Yen paritesi 161.57 seviyesinden işlem görerek 0.02 puanlık artışla yüzde 0.01 oranında marjinal bir yükseliş sergiledi.

Girdi maliyetleri enflasyonist baskıları yeniden tetikliyor

Enerji, akaryakıt ve temel hammadde fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir girdi maliyetlerini temmuz 2022 döneminden sonraki en yüksek artış hızına ulaştırdı. Şirketler maliyet cephesindeki artışları doğrudan satış fiyatlarına yansıtarak operasyonel karlılıklarını korumaya odaklandı.

Kalıcı enflasyon riski, devam eden tedarik zinciri aksaklıkları ve kronik işgücü eksiklikleri kurumsal düzeydeki iyimserliği baskılıyor. İş dünyası güven endeksi önümüzdeki on iki aylık periyot için tarihsel ortalamaların altında işlem görmeyi sürdürüyor. Analistler Japonya PMI rakamları ışığında büyümenin enflasyonist yan etkiler yaratma potansiyelini yakından izliyor.