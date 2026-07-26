Japonya'dan 370 trilyon yenlik dev hamle: Piyasalar tedirgin

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Deutsche Bank analistlerine göre Japonya'nın yatırımı merkeze alan yeni ekonomi planı, Japon yeni üzerindeki oynaklığı artırabilir. Hükümet, bir yandan sanayi yatırımlarını hızlandırmayı hedeflerken diğer yandan yüksek kamu borcu ve yükselen faizlerin oluşturduğu baskıyla mücadele etmek zorunda kalacak.

370 trilyon yenlik yatırım planı

Başbakan Sanae Takaichi'nin açıkladığı "Güçlü ve Zengin Japonya" programı, yıllardır düşük kalan yatırımları canlandırmayı hedefliyor. Program kapsamında kamu ve özel sektör iş birliğiyle 370 trilyon yenlik yatırım yapılması planlanıyor. Yapay zeka, kuantum bilişim, savunma, havacılık, gemi inşası ve kritik mineraller öncelikli sektörler arasında yer alıyor.

En büyük sorun finansman

Ancak Japonya'nın kamu borcu milli gelirin yüzde 200'ünü aşarken, hükümet artık yıllık bütçe dengesi yerine borç yükünü uzun vadede azaltmayı hedefleyen yeni bir mali yaklaşım benimsiyor.

Bu planın başarılı olabilmesi için ise ekonominin, devletin borçlanma maliyetinden daha hızlı büyümesi gerekiyor. Hükümet, 2040 yılına kadar yıllık yüzde 3 nominal büyüme hedefliyor.

Faiz artışı maliyeti büyütebilir

Analistlere göre faizlerdeki yükseliş planın önündeki en büyük risklerden biri. Her 100 baz puanlık faiz artışının devlete yaklaşık 5 trilyon yen ek maliyet getireceği hesaplanıyor. Hükümetin bu yükü hafifletmek için Japon hanelerinin tasarruflarını daha fazla devlet tahvili ve yerel yatırımlara yönlendirebileceği belirtiliyor.

Yaklaşık 15 trilyon dolarlık hane halkı tasarrufunun önemli bölümü halen nakit ve mevduatta tutuluyor. Ayrıca 1,8 trilyon dolarlık varlığı yöneten Devlet Emeklilik Yatırım Fonu'nun da portföyünde daha fazla Japon varlığına yer vermesi gündemde bulunuyor.

Yen daha dalgalı olabilir

Deutsche Bank, ekonomi politikasındaki bu dönüşümün Japon yeni üzerindeki baskıyı artırabileceğini belirtiyor. Rapora göre yatırımcıların odağı artık yalnızca yenin istikrarından çıkıp, hükümetin borçlanma maliyetini nasıl yöneteceğine kayıyor. Analistler, bu değişimin önümüzdeki dönemde döviz piyasasında daha sert fiyat hareketlerine neden olabileceğini ifade ediyor.