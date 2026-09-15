Japonya’nın yeni sorunu: 100 yaşını geçenler 107 bini aştı

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Japonya uzun yaşamda yeni bir eşiği geçti. Ülkede 100 yaş ve üzerindeki kişilerin sayısı ilk kez 100 bini aşarken, hızlı yaşlanmanın sağlık, bakım, emeklilik sistemi ve iş gücü üzerindeki ekonomik etkileri de giderek daha görünür hale geliyor.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre 100 yaş ve üzerindeki nüfus eylül itibarıyla 107 bin 677 kişiye ulaştı. Sayı yalnızca bir yılda 7 bin 914 kişi arttı ve üst üste 56’ncı kez rekor kırdı.

100 yaşını geçenlerin yaklaşık yüzde 88’i kadın

Yeni veriler, Japonya’daki uzun yaşam tablosunda kadınların açık ağırlığını bir kez daha ortaya koydu. 100 yaş ve üzerindeki 107 bin 677 kişinin 94 bin 298’ini kadınlar oluştururken, erkeklerin sayısı 13 bin 379 seviyesinde kaldı.

Japonya’nın bu noktaya ne kadar hızlı geldiği geçmiş rakamlarda daha açık görülüyor. 1963’te ülkede yalnızca 153 kişi 100 yaşını geçmişti; sayı 1981’de bini, 1998’de 10 bini ve 2012’de 50 bini aşmıştı.

Geçen yıl 99 bin 763 olan 100 yaş ve üzerindeki nüfusun bu yıl 100 bin sınırını geçmesi, uzun yaşam açısından önemli bir başarı olarak değerlendirilse de aynı zamanda dünyanın en hızlı yaşlanan ekonomilerinden birinin karşı karşıya olduğu yapısal sorunu büyütüyor.

Her üç kişiden biri 65 yaş sınırına yaklaşıyor

Japonya’da mesele yalnızca 100 yaşını geçenlerin sayısındaki artış değil. Son resmî verilere göre ülkede 65 yaş ve üzerindeki nüfus 36,2 milyonun üzerinde bulunuyor ve toplam nüfusun yüzde 29,4’ünü oluşturuyor.

Başka bir ifadeyle Japonya’da neredeyse her üç kişiden biri 65 yaş veya üzerinde. Buna karşılık çalışma çağındaki nüfus uzun süredir geriliyor ve doğum oranındaki düşüş, genç nüfusun yaşlı nüfusun yerini doldurmasını giderek zorlaştırıyor.

Bu değişim şirketlerin çalışan bulmasını zorlaştırırken emeklilik sisteminin finansmanından sağlık hizmetlerine kadar ekonominin birçok alanında yeni düzenlemeleri zorunlu kılıyor. Japonya bu nedenle daha ileri yaşlarda çalışmayı teşvik eden ülkelerin başında geliyor.

Sosyal güvenliğe 39,1 trilyon yen ayrıldı

Yaşlanmanın kamu maliyesindeki karşılığı da büyüyor. Japonya’nın 2026 mali yılı bütçesinde sosyal güvenlik harcamaları yaklaşık 39,1 trilyon yene ulaşırken, bu rakam bir önceki yıla göre yaklaşık 760 milyar yen arttı.

Maliye Bakanlığı hesaplarına göre yalnızca nüfusun yaşlanmasından kaynaklanan doğal artışın sosyal güvenlik bütçesine etkisi, emeklilik aylıklarındaki fiyat ayarlamaları hariç yaklaşık 250 milyar yen seviyesinde bulunuyor. Sağlık, uzun süreli bakım ve emeklilik ödemeleri önümüzdeki yıllarda bütçe üzerindeki en önemli baskı alanları arasında gösteriliyor.

100 yaşını geçenlerin sayısı toplam nüfus içinde hâlâ küçük bir paya sahip olsa da rekor, Japonya’nın genel demografik dönüşümünün en çarpıcı göstergelerinden biri haline geldi. Sorun uzun yaşamın kendisinden çok, uzun yaşamla birlikte çalışan ve prim ödeyen nüfusun daralması.

Yaşlılar yeniden iş gücüne dönüyor

Japonya yaşlanan nüfusun ekonomik etkisini sınırlamak için daha fazla ileri yaştaki kişiyi iş gücünde tutmaya çalışıyor. Son açıklanan verilere göre 65 yaş ve üzerindeki çalışanların sayısı 9,3 milyona ulaşarak yeni bir rekora çıktı.

Yaşlı çalışanlar toplam istihdamın yüzde 13,7’sini oluşturuyor. Emeklilik sonrasında çalışmaya devam edenlerin sayısındaki artış, şirketlerin iş gücü açığını kapatmasına yardımcı olurken Japonya’nın “ömür boyu aktif toplum” politikasının da temel unsurlarından biri haline geliyor.

Ancak iş gücüne katılımın artırılması tek başına sorunu çözmüyor. Daha uzun yaşam süresi, uzun süreli bakım ihtiyacını ve sağlık harcamalarını artırırken genç çalışanların ödediği primlerin üzerindeki yükün nasıl paylaşılacağı Japon ekonomi politikasının en kritik başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.