JPMorgan Fed beklentisini öteledi

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Michael Feroli öncülüğündeki kurum ekonomistleri, Fed'in faiz indirim döngüsüne Haziran yerine Temmuz ayında başlayacağını öngördü.

Notta "Sağlam istihdam artışının yanı sıra ücret enflasyonundaki azalma işgücündeki arz yönlü iyileşmenin kanıtı. Arz yönlü olumlu gelişmeler Powell'ın bakış açısıyla uyumlu, talep tarafında ise henüz bir çatlak olmaması politikayı gevşetme aciliyetini azaltıyor" ifadesine yer verildi.

Bu yıl için 3 kez faiz indirimi beklentisi değiştirmeyen kurum, ilk faiz indirimi öngörüsünü ise Haziran'dan Temmuz ayına çekti. Sonraki indirimlerin ekonomik tahminlerin açıklandığı Eylül ve Aralık aylarında gerçekleşeceği öngörüldü.

Para piyasalarında ise Fed'den bu sene için 3 faiz indirim beklentisi 2'ye düştü.