JPMorgan'dan 2026 Türkiye tahmini: İyileşme bekleniyor mu?

JPMorgan analistleri Hanzade Kılıçkıran ve Siddhant Sahoo tarafından hazırlanan Türkiye Tüketici Sektörü 2026 Görünümü raporu, sektör kârlılıklarında yeniden yükseliş işaretleri verildiği gözlemlendi.

2025 yılı zorlu geçti

Rapor, 2025’in, yavaşlayan ciro artışları ve marjlardaki ciddi baskı nedeniyle Türkiye’deki tüketici odaklı şirketler açısından zorlu geçtiğini aktarıyor. Zayıf tüketici güveniyle birlikte firmaların pazar payını koruma mücadelesi, kampanyalı satışları rekor seviyeye taşırken reel kârlarda yaklaşık yüzde 20’lik düşüş yarattı.

2026 yılında kâr tarafında toparlanma tahmin ediliyor

2026 yılına yönelik beklentilerde, ekonomik görünümün kademeli olarak iyileşeceği belirtilse de hane halkının kırılganlığının devam ettiği vurgulanıyor. Buna karşın, kâr tarafındaki toparlanmanın daha makul maliyet enflasyonu ve olumlu baz etkileri sayesinde destekleneceği ifade ediliyor.

JPMorgan’ın makro ekibi, GSYH’nin 2026’da yüzde 4,4 büyüyeceğini öngörürken, büyümenin özellikle yılın ikinci yarısında hız kazanmasını bekliyor. Enflasyondaki gerilemenin ise yavaş tempoda da olsa süreceği tahmin ediliyor.

Banka, Coca Cola İçecek için tavsiyesini Nötr seviyesinden Endeks Üstü Getiriye çekerek şirketi hem En Çok Önerilen Hisseler listesine aldı hem de Pozitif Katalist Takibi (+CW) kapsamına ekledi.

JPMorgan’ın Top Picks listesi şu şekilde güncellendi:

Migros – Endeks Üstü Getiri

BİM – Endeks Üstü Getiri

Coca Cola İçecek – Endeks Üstü Getiri

Ayrıca, Türk Hava Yolları da “değer hikayesi” olarak öne çıkarılan Endeks Üstü Getiri notuyla dikkat çekti.