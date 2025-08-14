JPMorgan'dan TCMB kararıyla ilgili kritik değerlendirme: Ara hedef açıklaması olumlu 

Akçelik, Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamada, TCMB'nin Enflasyon Raporu toplantısında en önemli gelişmenin ara hedef açıklaması olduğunu ifade etti.

Akçelik, bu kararın sürpriz bir gelişme olduğunu ve piyasaların daha önce enflasyon tahminleriyle birlikte ara hedeflerin de değişebileceği şeklinde yorumlar yaptığını söyledi.

Bu durumun Merkez Bankası’nın kredibilitesine dair soru işaretleri oluşturduğunu vurgulayan Akçelik, TCMB’nin bundan sonra enflasyon görünümünü ve ara hedeflerine ulaşmak için kullanacağı para politikası duruşunu daha net bir şekilde ayrıştıracağını kaydetti. "Bu, iletişim stratejisi açısından pozitif bir gelişme" dedi.

TCMB’nin yıl sonu ara hedef enflasyon tahmininin yüzde 24'te bırakıldığını hatırlatan Akçelik, "Bu durum, Merkez Bankası’nın sıkı para politikasını sürdüreceğini ve ara hedefe ulaşmak için mevcut araçları kullanacağını gösteriyor" şeklinde değerlendirme yaptı.

Akçelik, TCMB’nin bugünkü iletişiminin para politikasında bir değişikliğe yol açmadığını belirterek, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak koruduklarını ve politika faizinin yüzde 36’ya indirileceğini öngördüklerini ifade etti.

Enflasyon tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 29’un bu yıl için korunduğunu belirten Akçelik, "Dolayısıyla TCMB’nin bugünkü iletişimi, Eylül’de beklediğimiz 300 baz puanlık, Ekim ve Aralık’ta ise 200’er baz puanlık indirim beklentimizi değiştirmedi" dedi.