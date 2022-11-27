Kabine Toplantısı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak.

Trt.haber.com'un haberine göre; gündemdeki ilk başlık terörle mücadele olacak. Pençe Kılıç hava harekatı devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan kara harekatını işaret etmişti. Toplantıda bölgedeki son durum ve harekata ilişkin yol haritası değerlendirilecek.

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu toplantıda konuşulacak konular arasında...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir süre önce kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin kabine toplantısında ele alınacağını duyurdu.

Bu kapsamda düzenlemenin son hali görüşülecek.

Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi

Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak değişiklik, Kabine Toplantısı'nda öne çıkan bir diğer başlık olacak... Teklifin Meclis sürecindeki yol haritası ele alınacak. Referandum seçeneğine ilişkin istişareler yapılacak.

Enflasyonla mücadele

Erdoğan, “Önce faizi tek haneye indirdik, enflasyon da inecek" açıklaması yapmıştı. Bu kapsamda atılacak adımlar da toplantının gündeminde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak.