Karadeniz tahıl anlaşması tehlikede

Varşova'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Svyrydenko, "(Anlaşma) durdurulma tehlikesi altında ve Rusya yeniden gemilerin denetimini engelledi" dedi.

Svyrydenko, "Bizim için geçişlerin önündeki engeli kaldırmak son derece önemli, aksi takdirde Ukrayna engellenmiş durumda kalacak. Ortaklarımız ile Rusya'ya bu durumdan istifade etme fırsatı veremeyiz" dedi.

Rusya'nın RIA haber ajansında yer alan habere göre ise Rusya Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler ve Ukrayna'nın gemilerin denetimi ve yeni gemilerin kayıtları konusunda zorluk çıkardığını ifade ediyor.