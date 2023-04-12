Karakan Holding’ten güneşe dev yatırım

Bu kapsamda güneş enerjisi üretim paneli fabrikası kuran holding, fabrikalarının çatılarına ve arazilerine panel yerleştirdi.Yatırıma ilişkin konuşan Doğuş Çay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı: “Toplumumuzun geleceği için yenilenebilir ve çevre dostu enerjiler çok önemli bir paya sahip. Yatırımlarda güneş kaynaklı bir üretimin tercih edilmesi ile doğa korunuyor ve ülke olarak yerli kaynaklardan fayda sağlanıyor. Karakan Holding olarak bizler de artık kendi güneş enerjisi üretim panelimizi faaliyete geçireceğiz” dedi.

Karakan Enerji projeleri ile hem sürdürülebilir bir çevre sunmaya yardımcı olacaklarını hem de GES projelerinin büyümesine katkı sağlayacaklarını belirten Batallı, “Üretimimiz sırasında açığa çıkan karbon salımını azaltma hedefi ile fabrikalarımızın çatısına ve arazilerimize saha kurulumu 70 megawatt, kendi panel tesisimiz ise 300 megawatt yılı aşacak şekilde güneş enerjisi panel üretim hatları kurduk. Aynı zamanda Afyon'da 10 milyon doları aşan güneş enerjisi üretim paneli fabrikamızla birlikte toplam yatırımımız 70 milyon doları buldu. Böylece kendi enerjimizi üretir hale geldik” diye konuştu.