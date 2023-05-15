Kartlı alışverişlerde slip devri kapandı, dijitale geçiş başladı

Düzenleme kapsamında, kartlı alışveriş işlemlerinde kağıt slip almak istemeyen kart kullanıcılarının bu belgeleri dijital olarak alabilmesi ve saklayabilmesi mümkün hale gelecek.

1 Aralık'ta başlıyor BDDK tarafından yapılan düzenleme, kartı çıkaran banka ile kartı işleme alan bankanın aynı olduğu durumlarda yapılan işlemler için en geç 1 Eylül 2023’te, kartı çıkaran banka ile kartı işleme alan bankanın farklı olduğu durumlarda yapılan işlemler için ise en geç 1 Aralık 2023’te uygulanmaya başlayacak. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte kağıt ve doküman kullanımı azalacağı için hizmet maliyetinin düşürülmesi, zaman tasarrufu ve karbon ayak izinin azaltılması gibi faydalar sağlanmış olacak. Söz konusu düzenleme çevreyi bozmadan sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen yeşil ekonomi açısından da büyük önem taşıyor.