Karton ambalaj sektöründen ABD’ye 500 milyon dolarlık ziyaret

Hızlı tüketim ürünleri başta olmak üzere birçok alanda hizmet veren karton ambalaj sektörü dış pazarlara odaklanarak ihracatını artırmayı hedefliyor. ABD’nin Çin ve Uzak Doğu’dan karton ambalaj alımını düşürmesini fırsata dönüştürmek isteyen sektör, yönünü bu ülkeye çevirerek, pazar payını artırmayı hedefliyor. Bu hedef kapsamında Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin (KASAD) öncülüğünde sektörün önde gelen 20 firması önümüzdeki günlerde ABD’ye çıkarma yapacak.

ABD ziyaretiyle ilgili bilgi veren KASAD Başkanı Alican Duran, “Yaşanan ekonomik gelişmelerin etkisiyle dünyada karton ambalaj tüketimi devamlı olarak artıyor. Karton ambalaj sanayicileri olarak biz de ihracat yapabileceğimiz pazarları hedefimiz haline getiriyoruz. ABD dünyanın en önemli pazarlarından birisi… KASAD olarak yaptığımız çalışmalar sonucunda Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesi ile bu pazarda faaliyetlerimizi geliştirmeyi planlıyoruz” dedi.

UR-GE proje grubu ile ABD’de pazar payını daha da büyütmeyi hedeflediklerini belirten Duran, “ABD ihracatımızda karton ambalaj ve kağıt ürünlerinde son 3 yıldır çift haneli büyüme var. 2021 - 2022 ihracat farkımızda yüzde 15’lik bir artış yaşadık. Proje kapsamında çoğu KASAD üyesi olmak üzere 20 firmamızı bir araya getirdik. KASAD öncülüğünde şirketlerimizle ABD pazarına çıkarma yapacağız. Tüm stratejimizi ABD’ye ihracatımızı artırıp, kalıcı olma yönünde yapıyoruz. ABD pazarında oluşan bu boşluğu doldurarak, gelecek 5 yılda 500 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.