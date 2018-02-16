Katar'dan Türkiye'ye 10 milyar dolarlık termal yatırımı

16 Şubat 2018

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, Katarlı yatırımcıların Türkiye'de termal turizm projelerine ilgi gösterdiğini belirterek, "Katar'da yaptığımız görüşmeler sırasında üst düzey yetkililerden aldığımız bilgiye göre Katarlı yatırımcılar Türkiye'de 10 milyar dolarlık termal sağlık turizmi yatırımı yapmak istiyor" dedi.

Denizli'de sağlık ve turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Yılık, toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dernek olarak Türkiye'nin zengin termal kaynaklarını yurt dışında tanıtmak için çalışmalar yaptıklarını, ilk etapta Rusya, Ukrayna, İngiltere, Katar ve Japonya'yı hedef pazar olarak belirlerdiklerini ifade eden Yılık, şöyle konuştu:

"Katar'da yaptığımız görüşmeler sırasında üst düzey yetkililerden aldığımız bilgiye göre Katarlı yatırımcılar Türkiye'de 10 milyar dolarlık termal sağlık turizmi yatırımı yapmak istiyor. Bu potansiyele sahip bölgelerimizde sektör temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Nisan ayında Katar'dan gelecek heyetle incelemelerde bulunacağız. Heyetin burada yapacağı görüşmeyi önemsiyoruz."

"Pamukkale ön plana çıkarılacak"

Denizli'de hem sağlık hem tarih turizmi açısından zengin bir potansiyelin bulunduğunu, bölgenin 2 bin yıldır termal sağlık merkezi olduğunu ifade eden Yılık, Pamukkale'yi ön plana alarak yapılacak bir tanıtımın daha etkili olacağına dikkati çekti.

Pamukkale Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Onur Erikoğlu da 2 bin yıldır şifa kaynağı olan Denizli'nin yurt dışından yatırımcıların tercihi bakımından doğru bir yer olacağını düşündüklerini ifade etti.

Kaynak: AA