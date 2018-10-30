Kayseri OSB'den sünger hammadde üretim hamlesi
Kayseri OSB, mobilya üretiminde Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu sünger hammaddesini üretmek için kolları sıvadı. Devlet destekli üretim tesisi yatırımı planlayan OSB yönetimi, konuyla ilgili Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın fizibilite çalışması yaptığını açıkladı.
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