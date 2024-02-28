Kimyacılar S. Arabistan pazarında büyüyecek

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), sağlık ile kozmetik, bakım ve temizlik ürünleri sektörüne yönelik Suudi Arabistan’a iki ayrı organizasyon düzenledi. İKMİB Başkanı Adil Pelister, “Suudi Arabistan’ın sunduğu fırsattan yararlanmak ve ihracatı artırmak istiyoruz” dedi.

Kimya sektörünün ihracatını artırmak ve üyelerinin mevcut pazarlarına yenilerini eklemek amacıyla birçok faaliyet gerçekleştiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) şubat ayında sağlık sektörü ile kozmetik, bakım ve temizlik ürünleri sektörüne yönelik Suudi Arabistan’a iki ayrı organizasyon düzenledi.

11-13 Şubat 2024 tarihleri arasında bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Beautyworld Saudi Arabia 2024 fuarına ilk kez Türkiye milli katılım organizasyonu düzenleyen İKMİB, 11-15 Şubat 2024 tarihlerinde ise “Sağlık Sektörü Suudi Arabistan Sektörel Ticaret Heyeti” organizasyonunu gerçekleştirdi. İki organizasyon kapsamında sağlık sektörü yanı sıra kozmetik, bakım ve temizlik ürünleri sektöründen toplam 41 Türk kimya firması Suudi Arabistan’a çıkarma yaptı.

Ortadoğu’ya girişin kapısı

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, birlik olarak Suudi Arabistan pazarına yönelik şubat ayında aynı anda iki farklı etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Pelister, “Biri sağlık sektörümüze yönelik düzenlediğimiz Sektörel Ticaret Heyeti, diğeri ise İKMİB olarak bu yıl ilk kez Türkiye milli katılım organizasyonunu düzenlediğimiz Beautyworld Saudi Arabia fuarı” dedi.

Suudi Arabistan’ın Ortadoğu pazarına giriş yapmak veya pazar payını artırmak isteyen firmalar için önemli bir potansiyel barındırdığına dikkat çeken Pelister, “Suudi Arabistan’da son zamanlarda büyük yatırımlar yapılıyor ve Türk firmalarımızın da orada mutlaka ihracat potansiyelini araştırmaları gerekiyor. Pek çok alanda önemli fırsatlar sunuluyor” dedi.

İhracat 2023 yılında yüzde 74,24 arttı

İki ülke arasındaki yakın ilişkilerin ticaret rakamlarına da yansıdığına dikkat çeken Pelister, “Kimya sektörümüzün Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği ihracat 2023 yılında yüzde 74,24 artışla 229,4 milyon dolar oldu. 2023 yılında Suudi Arabistan’a yaptığımız kozmetik ihracatımız ise yüzde 270,23 artışla 35 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Diğer taraftan Suudi Arabistan’a 2023 yılında yapılan eczacılık ürünleri ihracatımız yüzde 74,56 artışla 3,5 milyon dolar oldu. Hem fuar organizasyonundaki marka ve ürün tanıtımlarımız hem de heyet organizasyonunda gerçekleştirdiğimiz ikili iş görüşmeleri ile firmalarımızın yeni iş bağlantıları yapmalarını umuyoruz. Suudi Arabistan’daki bu büyük fırsattan yararlanmak ve ihracat artışını devam ettirmek istiyoruz. Bu yönde sektörlerimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Sağlıkta 150 ikili iş görüşmesi yapıldı

Kozmetik, bakım ve temizlik ürünleri sektörüne yönelik fuarlarından biri olan “Beautyworld Saudi Arabia” Fuarı’na, 31 firma ile katılan Türk markaları damga vurdu. İKMİB tarafından bu yıl ilk defa Türkiye milli katılım organizasyonu gerçekleştirilen fuarda, Türk kozmetik ve temizlik sektöründeki ürünler yakından tanıtıldı. İKMİB tarafından 11- 15 Şubat 2024 tarihlerinde Riyad’da düzenlenen Sağlık Sektörü Suudi Arabistan Sektörel Ticaret Heyeti medikal cihazlar ve ilaç sektörlerinden 10 firmadan 16 temsilcinin katılımıyla gerçekleştirildi. İKMİB’i temsilen Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Ahmet Fethi Polat ve TİM Delegesi Ahmet Altuğ Oğuz’un katılımıyla gerçekleşen heyet program kapsamında 150’ye yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.