Kırgızistan’da 1 günde 1.600 iş görüşmesi

10 Ekim 2018

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü UR-GE projeleri Bursalı şirketlerin ihracatta yeni başarı hikayelerine imza atmasını sağlıyor.

Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu sektörü 2. Ur-Ge Projesi üyelerinin Kırgızistan’daki B2B organizasyonunda 1 günde 1.600 iş görüşmesi gerçekleştirildi. BTSO’nun organizasyonu Türkiye’nin yurt dışındaki en verimli programlardan birisi olarak kayıtlara geçti.

BTSO liderliğinde 60’ı aşkın bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü temsilcisinin yer aldığı heyet, Kırgızistan’da önemli iş bağlantıları kurdu. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirilen ikili iş görüşmesi organizasyonunda Bursalı firmalar, Kırgızistanlı önemli alıcılarla bir araya geldi. Bursalı sektör temsilcilerinin geliştirdiği iş hacmi sektörün ihracatına da büyük katkı sağladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa’nın bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe üretimin yüzde 80’ini tek başına karşıladığını söyledi. Bebe ve çocuk konfeksiyonu 2. Ur-Ge projesi kapsamında 5. yurt dışı programını Bişkek’te gerçekleştirdiklerini dile getiren İsmail Kuş, heyet olarak Kırgızistan programının ardından da Kazakistan’ın Almatı kentinde önemli alıcılarla buluştuğunu dile getirdi. İsmail Kuş, BTSO’nun Kırgızistan ve Kazakistan’da gerçekleştirdiği ziyaretin aynı zamanda Oda’nın o coğrafyaya yaptığı ilk geniş katılımlı organizasyon olduğunu da vurguladı.

530 firma işbirliği için geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kırgızistan ziyaretinin ardından ilk ticaret heyetini Bursa’nın gerçekleştirdiğini hatırlatan İsmail Kuş, Kırgızistan’ın çevre ülkelerle yaptığı ticaret anlaşmalarıyla birlikte 180 milyonluk nüfusa hitap ettiğine dikkati çekti. B2B organizasyonunda Kırgızistan başta olmak üzere Kazakistan ve Rusya’dan önemli alıcıların işbirliği için geldiğini dile getiren İsmail Kuş, bir günlük etkinlikte 1.600’ün üzerinde ikili iş görüşmesi yapıldığını kaydetti. Bu görüşmelerin 80’inin anlaşmayla sonuçlandığını; birçok firmanın daha Türkiye’ye dönmeden sevkiyat yaptığını hatırlatan İsmail Kuş, sektörün üretim tecrübesini ihracatla taçlandırmayı hedeflediklerini kaydetti. İsmail Kuş, “B2B organizasyonundaki firmalarımızın performansı Türkiye’nin yurt dışındaki en verimli etkinliklerinden birisi olarak kayıtlara geçti. Bursa iş dünyası olarak üretim ve ihracat noktasında yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. Bebe ve çocuk konfeksiyonunda üretim ve tasarımda ciddi tecrübeye sahip sektörümüzün Ata yurdumuz Kırgızistan ve çevre coğrafyalarda ihracatını artırmasını istiyor, bu vizyonla projeler geliştiriyoruz. Ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmasında ter döken tüm sektör temsilcilerimizi kutluyorum” dedi.

Sektör kabuğunu kırdı, artık ‘ihracat’a odaklandı

Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu 2. Ur-Ge Projesi Başkanı Mustafa Yılmaz, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün BTSO’nun vizyonuyla kabuğunu kırdığını belirterek, “Sektörümüz daha önce sadece üretime yoğunlaşan firmalara sahipti. Sadece ürettiğimiz ürünleri Laleli’ye gönderirdik. Şimdi sektör kendini aştı. Odamızın ve Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle artık sektörümüz ihracat yapabilecek noktaya geldi. Artık her bir firmamız ihracat hedefiyle yol haritasını hazırlıyor” açıklamalarında bulundu.