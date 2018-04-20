Kırsal kalkınmada 128 projeye 36,2 milyon liralık destek

20 Nisan 2018

Adana'da, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Programı" kapsamında 128 projeye 36,2 milyon lira hibe desteği sunulacağı bildirildi.

Vali Mahmut Demirtaş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Programı Tanıtım Toplantısı'nda, desteklerin 2006 yılından beri uygulandığını belirtti.

Bu programla yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği verildiğini anlatan Demirtaş, "Bakanlığımız tarafından yürütülen ve 2006-2016 yıllarına kadar geçen 10 yıllık dönemde, toplam 10 etapta gerçekleşen 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Programı' kapsamında ilimizde 93 proje desteklenmiş ve 31 milyon 43 bin 205 lira hibe desteği sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl kentte 60 projeye 25 milyon liralık destek verildiğini dile getiren Demirtaş, şöyle konuştu:

"Ayrıca 2017 yılında büyük bir başarı sağlanarak 60 yatırıma 25 milyon lira hibe desteği sağlanmış ve 2018 yılında ise 128 yatırım başvurusu bakanlığımız tarafından kabul edilerek onaylanmıştır. Bakanlığımız, 12. etapta ilimizde 186 adet proje başvurusu almış, Adana İl Değerlendirme Komisyonunun çalışmaları neticesinde 133 proje, Ankara Merkez Değerlendirme Komisyonuna gönderilmiştir. Ankara Merkez Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan açıklamada 25'i ekonomik yatırım, 103'ü kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri olmak üzere toplamda 128 projenin ilimizde uygulanması uygun görülmüştür. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından uygulanması uygun görülen 128 projeye verilecek toplam hibe desteği tutarı, 36,2 milyon lira olup 128 projenin toplam yatırım tutarı ise 75 milyon 809 bin 632 liradır."

"Tarla balıkçılığını geliştireceğiz"

Demirtaş, tarım ve tarıma dayalı sektörlerle ilgili projelere, tarımsal, bitkisel, hayvansal çalışmalar yapan tüm kesimlere destek vermeye devam edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Başaracağız. Geçtiğimiz yıl hazırlanan proje sayısı 60 iken bu yıl 128 olması ve Türkiye'de Adana'nın üçüncü sıraya gelmesi bizim açımızdan sevindiricidir. İnşallah önümüzdeki yıl birinci sıraya geleceğimize de yürekten inanıyorum. İl genelinde de ciddi projelerimizi hayata geçiriyoruz. Balıkçılık üzerine önemli bir proje üzerinde duruyoruz. Kafes balıkçılığı ve tarla balıkçılığı bakımından girişimlerimiz var. Gerekli olan yer tespiti yapıldı. En kısa zamanda tarla balıkçılığını geliştireceğiz. Bununla Adana'ya yılda en az 300 milyon lira gelir sağlayacağız. Ayrıca bu proje ile 10 bin civarında vatandaşımız istihdam edilecek."

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin de projelerin önemine değinerek, "Kırsal kalkınma yatırımları Adana'yı kalkındıracak, ivme kazandıracak ve tarıma yön verecek projelerdir. Bu yatırımların artması ve Adana'ya kazandırılması bizim için çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA