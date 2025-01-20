Kızılay İzmir Karaburun’daki dev zeytinliği satışa çıkardı! İşte istenen rakam…

Türk Kızılay, İzmir’in Karaburun ilçesinde bulunan 120 bin metrekarelik dev zeytinliği satışa çıkardı.

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre; mülkiyeti Türk Kızılay’ına ait zeytin ağaçlı tarla vasfındaki taşınmaz Küçükbahçe Mahallesi’nde 636 ada 1 parselde bulunuyor.

Denize sıfır konumda olduğu görülen parselin yanında villalar yer alıyor.

Yüz ölçümü 120.050,43 metrekare olan tarlanın tamam açık artırma yöntemi ile 185 milyon lira muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılacak. Yani açık artırma 185 milyon liradan başlayacak.

İhale 20 Şubat 2025, saat 14.00'te Türk Kızılay Genel Müdürlüğü Satın Alma Direktörlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyenler 9 milyon 250 bin tutarında geçici teminatı Ziraat Bankası’na yatırmak zorunda.

İhaleye ilişkin tüm bilgileri içeren şartnameye https://www.kizilay.org.tr/IhaleIlanlari internet adresinden ulaşılabilir.

İşte Kızılay'ın İzmir Karaburun'daki dev tarlasına ilişkin ihaleye ilişkin bilgiler: