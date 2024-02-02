KKM’de düşüş yeniden hızlandı, 1 haftada 44 milyar TL’lik çıkış

Merkez Bankası’nın hem likidite yönetimine hem de KKM’ye yönelik adımları peş peşe geliyor. Geçen günlerde KKM ve DTH’larda zorunlu karşılık düzenlemesi yapan banka, dün de kotasyonlu swapta limit düzenlemesine gitti. Bunların yanı sıra dün gelen verilere göre Merkez Bankası’nın Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına yönelik adımları çıkışları yeniden hızlandırmışa benziyor.

Döviz mevduatları 1 milyar 33 milyon dolar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı haftalık verilere göre KKM hesapları 44 milyar TL düşüşle 2 trilyon 503 milyar TL'den 2 trilyon 458,5 milyar TL'ye geriledi. Aynı haftada krediler 11 trilyon 736 milyar TL'den 11 trilyon 837,5 milyar TL'ye, mevduat 15 trilyon 36 milyar TL'den 15 trilyon 101,3 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 514 milyar TL'den 1 trilyon 526,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 174 milyar TL'den 1 trilyon 206,9 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar ise 194,2 milyar TL'den 194,7 milyar TL'ye yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 33,30 milyon dolar artış gösterdi. Merkez Bankası, tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 177 milyar 343,30 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 26 Ocak ile sona eren haftada 178 milyar 376,60 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 655,20 milyon dolar artarak 102 milyar 817,30 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 378,20 milyon dolar artarak 75 milyar 559,40 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezervleri 137,2 milyar dolar oldu

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 232 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 805 milyon dolar yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 427, milyon dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 26 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 930 milyon dolar azalışla 137 milyar 161 milyon dolara geriledi. TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre, 26 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 212 milyon dolar azalışla 89 milyar 154 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 19 Ocak'ta 90 milyar 366 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 282 milyon dolar artışla 47 milyar 725 milyon dolardan 48 milyar 7 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankasının toplam rezervleri, 26 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 930 milyon dolar azalışla 138 milyar 91 milyon dolardan 137 milyar 161 milyon dolara geriledi.

Yabancıdan 62,5 milyon dolarlık hisse alımı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 62,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 3,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi aldı, 51,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 62,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Merkez Bankası, Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ni yayınladı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Ocak haftasında net 62,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 3,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı, 51,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 19 Ocak itibarıyla 31 milyar 83,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 26 Ocak'ta 32 milyar 238,2 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 880,8 milyon dolardan 2 milyar 754,6 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları 26 Ocak haftasında 89,3 milyon dolardan 92,7 milyon dolara yükseldi.

TCMB: Aşırı TL likiditesinde dengelenme hedefleniyor

Merkez Bankası son dönemde kamu harcamaları ile para tabanı gelişmelerinin etkisiyle piyasada geçici likidite fazlası oluştuğunu belirtti. 25 Ocak’ta faizin 250 baz puan artışla yüzde 45’e yükseltildiği PPK toplantısının özetinde TCMB, faiz kararı ve miktarsal sıkılaştırma adımlarıyla Türk lirası likiditesindeki aşırılıkların dengelenmesinin hedeflendiğini belirtti. Özette, dezenflasyon tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve ve bu düzeyin gerektiği sürece sürdürüleceği ifade edildi.

TCMB, Enflasyon Raporu’nda öngörülen doğrultusunda hizmet fiyatları ve vergi güncellemeleri ile yönetilen/yönlendirilen kalem fiyatlarındaki artışlarla Ocak ayında enflasyonun yükseleceğine dikkat çekti. Öncü göstergelerin Ocak ayında enflasyonun ana eğiliminde gecici bir yükselişe işaret edildiğine değinilen özette, “Ocak ayında, aylık enflasyonda görülmesi beklenen geçici yükselişin ardından fiyat artışlarının Şubat ayı ve sonrasında yavaşlayacağı tahmin edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Mevduat faizlerinde Ocak ayında görülen düşüşe de değinilen özette “Kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecek” denildi. Özette, “Alınan kararlar ile birlikte sadeleştirme sürecinde önemli bir aşama kaydedildiği değerlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Merkez’den kotasyonlu swapta limit düzenlemesi

Merkez Bankası likidite yönetimine yönelik bir adım daha attı. Buna göre TCMB Döviz Karşılığı TL Swap Piyasası’nda kotasyon yoluyla gerçekleştirilen vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarını yüzde 30’dan yüzde 3’e indirdi. Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz uzmanlar bu hamleyi TL likidite yönetiminin sadeleştirilmesi ve kolaylaştırılması olarak algıladığını belirtti.

TCMB bir yandan piyasadaki fazla likiditeyi çekmek için çaba gösterirken kotasyonlu swap kanalı ile de TL likidite alabiliyordu bankalar. Şimdi limitler azaltılarak TL likidite sağlanan kanalların azaltılması ve dolayısıyla TL likidite yönetiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Mevcut durumda kotasyonlu swap stoku 1.2 milyar dolar. Uzmanlar düzenlemenin fiyatlamalar açısından da önemli bir etkisi olmasını beklemiyor.

TCMB ile İspanya Merkez Bankası arasında iş birliği

TCMB, İspanya merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve İspanya Merkez Bankası arasında 1 Şubat 2024 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Başkan Hafize Gaye Erkan ile İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo HernÃ¡ndez de Cos tarafından İspanya'nın Madrid şehrinde mutabakat zaptına imza atılmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, şunları söyledi; “Günübirlik gerçekleşen İspanya ziyaretimiz kapsamında değerli mevkidaşım Sayın Pablo Hernández de Cos ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik ve Merkez Bankalarımız arasında mutabakat zaptı imzaladık. Yabancı merkez bankalarıyla imzaladığımız 38’inci mutabakat zaptı olan ve ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilere önemli katkı sunacağına inandığım Mutabakat Zaptı’nın hayırlı olmasını diliyorum.”