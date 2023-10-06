KKM'de tedbirler sonuç verdi, sınırlı düşüş sürüyor

Hükümetin KKM'lere karşı aldığı önlemlerin etkisiyle yaşanan düşüş azalarak da olsa devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatlar geçen hafta 1,3 milyar TL düşüşle 3,30 trilyon TL'ye geriledi. Mevduatların dolar karşılığı 120,7 milyar dolar oldu. Son verilerle birlikte KKM'de düşüş ivmesi beş haftaya yükselirken geçen hafta bu ivmenin yavaşladığı da izlendi.

Bankacılık sektörü kredi hacmi 10,7 trilyon lira oldu

BDDK tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 29 Eylül itibarıyla 102 milyar 280 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 585 milyar 61 milyon liradan 10 trilyon 687 milyar 341 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise (bankalararası dahil) geçen hafta 24 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,2 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 13 trilyon 309 milyar 511 milyon lira oldu. BDDK verilerine göre, tüketici kredilerinin tutarı 8,1 milyar lira artışla 1 trilyon 448 milyar liraya yükseldi.

Kredilerin 446 milyar lirası konut, 87,9 milyar lirası taşıt ve 914,6 milyar lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Merkez Bankası verilerine göre 29 Eylül haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 3,6 milyar düşüşle 172,04 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde gerçek kişilerin döviz mevduatlarında 1,82 milyar dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatlarında ise 1,8 milyar dolarlık düşüş izlendi.

Yabancı 98 milyon dolarlık hisse sattı

Merkez Bankası Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri ni yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Eylül haftasında net 98,3 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 18,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 300 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı. Yurt dışında yerleşik kişilerin 22 Eylül itibarıyla 31 milyar 641,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 29 Eylül'de 32 milyar 51,5 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 153 milyon dolardan 1 milyar 154,8 milyon dolara yükselirken, ŞBS stokları 58,4 milyon dolardan 57,8 milyon dolara geriledi.