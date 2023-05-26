KOBİ’ler yeniden tanımlandı şimdi top bankalarda

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ), enflasyon ayarı yapılarak KOBİ’lerin belirlenmesinde kullanılan kriterlerde güncellemeye gidildi. Buna göre KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limiti, 250 milyon liradan 500 milyon liraya yükseltildi.

Böylece, enflasyonist etki nedeniyle bilançoları şişen ve KOBİ olmaktan çıkan şirketler, yeniden KOBİ tanımı içerisine alınacak ve KOBİ’ler için getirilen teşviklerden yararlanma imkanları devam edecek. Yeni düzenlemeyi değerlendiren DÜNYA Gazetesi Yazarı Zeki Gündüz, “KOBİ’lere bir kısım masraflarının kısmen veya tamamen devlet tarafından karşılanması, daha ucuza kredi bulabilmeleri gibi teşvikler sağlanıyor.

Bu düzenleme ile bir kısım şirketler, tekrar KOBİ sınıfına dahil olarak bu imkanlardan yararlanmaya devam edebilir hale getirilmiş oldu” dedi. Bu noktada KOBİ’lerin gözü ise bankalarda olacak. Son dönemlerde “KOBİ bankacılığı lafta kaldı” diyerek kredi alamamaktan yakınan şirketler, yeni tanımla birlikte bankaların alacağı pozisyonu merak ediyor.

Bilançoları bankaların nasıl göreceği önemli

Artan fiyatlar nedeniyle KOBİ tanımındaki güncellemenin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Başkanı Nurettin Özgenç, “Sahada bunun etki-tepkisini önümüzdeki günlerde göreceğiz” diye konuştu.

KOBİDER Başkanı Özgenç’e göre önemli olan ise kredi konusunda bankaların nasıl bir KOBİ tanımını dikkate alacağı. Özgenç, “Bankalar hangi kriterlere göre KOBİ tanımı yapacak, yeni tanım bankaların bilanço tanımlarına uyacak mı, kamu bankaları nasıl bir pozisyon alacak, onu göreceğiz. Limit yükseltildi ama yine düşük kalacak ve sıkıntı olacak” dedi.

KOBİ’lerle ilgili düzenleme sıkıntısının dönem dönem gündeme geldiğini söyleyen Nurettin Özgenç, piyasada fiyatların yükselmesinden ötürü KOBİ güncellemesinin ihtiyaç olduğunu yineledi. KOBİ olabilmek için net satış hasılatı veya mali bilanço limitinin 250 milyon liradan 500 milyon liraya yükseltildiğini hatırlatan Özgenç, düzenlemeyi ‘olumlu’ olarak değerlendirse de 500 milyon lira limitini yetersiz buldu.

Özgenç’e göre üst limit 750 milyon lira olmalıydı. Özgenç, “Her şeyin fiyatının 3’e katladığı, bilançosu 10 milyon liranın altında 6 milyon işletmenin olduğu Türkiye’de limitlerin daha da yukarıda olması gerekiyor” dedi.

Yeni düzenleme ne getirdi?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limiti, 250 milyon liradan 500 milyon liraya yükseltildi.

KOBİ tanımındaki çalışan sayısında ise değişikliğe gidilmeyerek '250 ve daha az kişi olarak' sabit bırakıldı. Yönetmelikle ayrıca, 10 kişiden az çalışanı olan mikro işletmelerin yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço limiti 5 milyon liradan 10 milyon liraya çıkartıldı. 50 kişiden az personeli olan küçük işletmeler için limit, 50 milyon liradan 100 milyon liraya yükseltildi. Birçok işletme, enflasyon sebebiyle bilançoları şişince KOBİ sınıfından çıkmak durumunda kalıyorlardı.

Bu durumda da kamunun KOBİ’ler için sağladığı bazı destek ve avantajlardan da yararlanamıyorlardı. Gelen yoğun talepler üzerine tanımda yapılan bu değişiklikle birlikte birçok işletmenin kısmen de olsa rahatlama sağlaması beleniyor. Söz konusu rakamlar son olarak Mart 2022'de güncellenmişti. Diğer taraftan, KOBİ niteliğinin kazanılması veya kaybedilmesiyle ilgili hükümlerde de önemli bir değişiklik yapıldı.

Çalışan sayısı, bilanço büyüklüğü gibi KOBİ niteliği belirlenirken dikkate alınan kriterlerden herhangi birinin son iki hesap dönemine ait verilerle aşan işletmeler yine KOBİ niteliğini kaybedecek. Ancak daha önce KOBİ olmayan ama son hesap döneminde bu kriterlerin altına düşen işletmeler aynı dönemde KOBİ niteliği kazanacak.