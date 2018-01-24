KOBİ'lere yeni KOSGEB desteği

24 Ocak 2018

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), 2018'de KOBİ'lere yönelik yeni destek paketi sunmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde Başbakan Binali Yıldırım tarafından duyurulacak teşvikte tutarın 1.7 milyar TL büyüklüğünde olması bekleniyor.

BloombergHT'ye konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yakında detaylarını açıklayacakları destek paketi kapsamında imalat sanayii içerisinde yüksek teknoloji üreten şirketlere öncelik verileceğini söyledi.

Yeni destek paketinin 1,7 milyar TL büyüklüğünde olacağını kaydeden Özlü, "Özellikle KOBİ'lerimizin 4.Sanayi Devrimi sürecine kolay adapte olabilmeleri amacıyla destekler vereceğiz. Başbakanın da katılacağı bir programla yeni teşvikleri açıklayacağız. Çağrıda bulunduk, teklifler geldi. Bunları değerlendirdik. Özellikle 70 puan ve üzeri alan KOBİ'lerimize destek sunacağız. Yüksek teknoloji üretme amacındaki imalat sanayinde yer alan şirketlerimizi destekleyeceğiz" diye konuştu.