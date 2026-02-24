Koç Üniversitesi anketi: Enflasyon beklentisi geriledi, düşüş sınırlı kaldı

Koç Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi’nin Şubat ayı sonuçları açıklandı. Verilere göre, gelecek 12 aya ilişkin enflasyon tahmini gerilerken, beklenti ile hissedilen enflasyon arasındaki 8 puanlık fark değişmedi.

Şubat 2027’ye kadar olan 12 aylık döneme ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 50 olarak ölçüldü. Katılımcıların geride kalan 12 aya dair enflasyon hissiyatı ise yüzde 58 seviyesinde gerçekleşti. Hem beklenti hem de hissiyat tarafında bir önceki aya göre düşüş kaydedildi.

Dezenflasyon hızında sınırlı yavaşlama

Koç Üniversitesi’nin değerlendirmesinde, son üç ayda görece yatay bir seyir izleyen enflasyon beklentilerinin geçtiğimiz ay yeniden aşağı yönlü bir eğilime girdiği ve bu hareketin sürdüğü belirtildi. Katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon öngörüsü, önceki aya kıyasla 2 puan azalarak yüzde 50’ye geriledi.

Bu oran, son 12 aya ilişkin yüzde 58’lik ortalama enflasyon hissiyatı ile karşılaştırıldığında, önümüzdeki döneme ilişkin 8 puanlık bir düşüş beklentisine işaret ediyor. Ancak geçen ay bir yıllık dönem için ölçülen 10 puanlık gerileme beklentisiyle kıyaslandığında, öngörülen dezenflasyon hızında sınırlı bir yavaşlama olduğu görüldü.

Tasarrufta altın ilk sırada

Ankette katılımcılara, önümüzdeki 12 ay içinde tasarruflarını hangi araçlarda değerlendirmeyi planladıkları da soruldu. Sonuçlara göre altın, en çok tercih edilen yatırım aracı olmayı sürdürdü.

Bir önceki aya kıyasla TL mevduata yönelimin arttığı görülürken, diğer tasarruf araçlarına olan ilginin genel olarak azaldığı belirlendi.