KolayBi’ cebe girdi

Ön muhasebe programı olmasının yanı sıra işletmelerin çeşitli iş süreçlerini optimize ederek verimlilik ve sürdürülebilirliklerini artıran KolayBi’, mobil uygulamasını hayata geçirdi. Tamamı KolayBi’ yazılım ekibi tarafından geliştirilen KolayBi’ Mobil ile tüm e-fatura, alış-satış faturası işlemleri, cari işlemler, banka hesaplarını takip etme, proje oluşturma, ürün yönetimi gibi birçok ön muhasebe işlemi gerçekleştirilebiliyor. Şu ana kadar 4 bine yakın kullanıcı tarafından indirilen uygulamanın 2023 yılında 10 bin kullanıcıya ulaşması hedefleniyor.

Geliştirilmesi 2021 yılının mart ayında başlayan ve bu yıl içinde kullanıma açılan mobil uygulama hakkında bilgi veren KolayBi’ CTO’su Eray Balat, “Uygulamamızı içerideki yazılım ekibimiz ile geliştirdik. Bu süreçte maliyetimiz ise zaman ve iş gücü oldu. Kullanıcılarımız KolayBi’ Mobil ile tüm e-fatura, alış-satış faturası işlemleri, cari işlemler, banka hesaplarını takip etme, proje oluşturma, ürün yönetimi gibi en temel ön muhasebe işlemlerini yapabilecek. Uygulamamızın en önemli avantajlarından biri de; iş süreçlerini istenen yer ve zamanda bilgisayara ihtiyaç duymadan kolaylıkla mobil cihazlar aracılığı ile yönetilebilmek. Bu noktada temel vaadimiz kolay kullanım. Tüm arayüzlerimizi kullanıcı deneyimine uygun olarak geliştirdik. Kullanıcılarımızın görüşlerine göre de sürekli geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

KOBİ’ler KolayBi’ Mobil ile bankacılık hizmetlerine ulaşabilecek

KolayBi’ teknik ekibinin uygulamanın geliştirilmesi ve güvenliği için takipte olduğunu belirten Balat, güncelleme sürecine dair şunları paylaştı: “Müşterilerimizin talepleri ve KOBİ’lerin ihtiyaçlarına göre güncelleme sıklığı değişebiliyor ama minimum iki hafta maksimum dört haftada bir yeni güncelleme çıkıyoruz. Çünkü finans sektörü bilindiği üzere regülatif bir sektör. Kullanıcı deneyimi ve ihtiyaçlarının getirdiği eklemeler dışında zorunlu yapmamız gereken güncellemeler de olabiliyor. İşletmelerin tüm süreçlerini dijitalleştirmek ve bunu kullanıcı deneyimine uygun, güncel tutmak sürekli aktif kalmanızı gerektiren bir durum.” KOBİ’lere yeni nesil bankacılık hizmetlerini sunan bir altyapı kurmayı, 2023 yılının ana hedeflerinden biri olarak belirleyen KolayBi’ bu hizmetleri mobil uygulamasına da taşıyacak.

Servis bankacılığı mevzuatına uyumlu olarak; kurumsal hesap, para gönderme – alma, kredi gibi bankacılık ve finansal yönetim hizmetlerini, kullanıcılarıyla buluşturmak için çalışmalarına devam ederken; muhasebe, finans ve bankacılığı tek bir platforma taşıyan bir girişim olmak için önemli bir adım atıyor.