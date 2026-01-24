Komşu'da enflasyon düşüyor ama halkın yüzde 80'i...

Yunanistan’da enflasyon oranları düşüşe geçmiş olsa da vatandaşın günlük yaşamında pahalılık etkisini sürdürüyor. Son veriler ve piyasa analizleri; yüksek gıda, konut, hizmet ve enerji maliyetlerinin aile bütçelerini baskıladığını, bunun da tüketim davranışlarını ve işletmelerin satış hacmini doğrudan olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor.

Pire Ticaret ve Sanayi Odası’nın (PCCI) analizine göre Yunanistan’da hanelerin yaklaşık yüzde 80’i, artan yaşam giderleri nedeniyle bütçelerinde kesintiye gitti. Oda, ekonomide dikkat çekici bir çelişkiye işaret etti. Enflasyon oranları geriliyor ancak hayatın maliyeti aynı hızda düşmüyor. Manşet rakamlar iyileşme sinyali verse de market alışverişi, kira ve hizmet ödemeleri hâlâ yüksek seviyelerde seyrediyor.

Eurostat'a göre enflasyon yüzde 2,9

Eurostat’a göre Yunanistan’da enflasyon Aralık 2025 itibarıyla yüzde 2,9 düzeyinde ölçüldü. Euro Bölgesi’nde enflasyon yüzde 1,9’a, AB ortalaması ise yüzde 2,3’e geriledi. Bu, Avrupa genelinde fiyat artış hızının yavaşladığını gösterirken, Yunanistan’da yıllar içinde biriken zamların etkisi hâlâ hissediliyor.

2021-2025 zamları hâlâ yük oluşturuyor

Analize göre 2021-2025 döneminde fiyatlardaki birikimli artış, haneler üzerinde ağır bir baskı yaratıyor. Yıllık bazda gıda ve içeceklerde yüzde 7, hizmetlerde yüzde 7, kiralarda yüzde 8 ve enerjide yüzde 6 oranında artışlar kaydedildi. Eurostat, Aralık ayında Euro Bölgesi’nde enflasyonu en çok hizmetler kaleminin sürüklediğini, ardından gıda, alkol ve tütünün geldiğini, enerjinin ise Avrupa genelinde düşüşle enflasyonu aşağı çektiğini belirtiyor.

İşletme maliyetleri artıyor

PCCI, alım gücündeki gerilemenin doğrudan tüketimi azalttığını vurguladı. İşletmeler ise hem zayıflayan talep hem de yükselen kira ve elektrik gibi işletme giderleri nedeniyle sıkışmış durumda. Odaya göre nihai fiyatların yaklaşık yüzde 80’i üretim maliyetleri ve ithal girdilerin fiyatlarına bağlı. Bu da iç piyasada uygulanacak fiyat kontrollerinin etkisini sınırlayan bir unsur olarak öne çıkıyor.

Yunanistan ekonomisinin yüzde 2,2 büyüyecek

Yunanistan Merkez Bankası, enflasyonun istikrar kazanarak kademeli düşmesini ve 2025-2027 döneminde ortalama yüzde 2,1 civarında seyretmesini öngörüyor. Avrupa Komisyonu ise 2026’da Yunanistan ekonomisinin yaklaşık yüzde 2,2 büyüyeceğini, enflasyonun da önümüzdeki yıllarda yüzde 2,3-2,8 bandına doğru gerileyeceğini tahmin ediyor. Hükümet politikası ise mali disiplin ve birincil fazla hedefi üzerinden enflasyonist baskıları kontrol altında tutmaya dayanıyor.

Yeni çalışanlara sıfır gelir vergisi

Mevcut uygulamalar arasında vergi indirimleri, yeni çalışanlara sıfır gelir vergisi, küçük köylerde emlak vergisinin kaldırılması, tüketici uygulamalarıyla piyasa denetimi, fiyat uyarıları, üretici pazarları ve yanıltıcı indirimlere karşı daha sıkı kontroller yer alıyor. Ayrıca 2026 ve 2027’de hanelere yönelik yaklaşık 2 milyar Euro'luk ek gelir desteği planlanıyor.