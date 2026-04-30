Komşu'nun uzo satışı yüzde 5 geriledi

Yunan İçki Üreticileri Birliği’nin verilerine göre, küresel ticarette yaşanan zorluklara rağmen sektör toplam ihracatta 100 milyon euronun üzerinde kalmayı başardı. 2021-2025 döneminde ihracat değeri yüzde 20,6, hacim ise yüzde 2,1 artarken, ortalama satış fiyatındaki yüzde 18,1’lik yükseliş sektörün dayanıklılığını ortaya koydu.

Fiyatlar geriledi, rekabet arttı

2025 yılında ortalama satış fiyatı kilogram başına 2,8 euroya gerileyerek 2024’teki zirvenin altına indi. Bu düşüşte küresel ticaret baskıları, artan rekabet ve ana pazarlarda yapılan fiyat ayarlamaları etkili oldu.

Avrupa Birliği ana pazar olmaya devam ediyor

Yunan içkilerinin en büyük ihracat pazarı yine Avrupa Birliği oldu. AB-27 ülkeleri, toplam ihracatın yaklaşık dörtte üçünü oluşturdu.

Almanya açık ara liderliğini sürdürürken, Letonya, Kıbrıs ve Fransa en hızlı büyüme kaydeden pazarlar olarak öne çıktı.

Uzo liderliğini koruyor ama düşüşte

Yunanistan’ın simge içkisi uzo, ihracattaki en büyük payını korumaya devam etti. Ancak hem değer (61,4 milyon euro) hem de hacim (24,4 milyon litre) bazında yaklaşık yüzde 5’lik bir gerileme yaşandı.

Benzer düşüş eğilimi hem AB hem de AB dışı pazarlarda görülürken, bu durum küresel talepte genel bir zayıflamaya işaret etti.

Tsipouro ve tsikoudia yükselişte

Daha küçük hacimli ürünler arasında yer alan tsipouro ve tsikoudia ihracatı son beş yılda dikkat çekici bir artış gösterdi. 2025’te AB’ye yapılan ihracatta değer düşerken, hacim artışı kaydedildi.

“En zorlu yıllardan biri”

Yunan İçki Üreticileri Birliği Başkanı Haris Mavrakis, 2025’in sektör için küresel ölçekte en zorlu yıllardan biri olduğunu belirtti.

Mavrakis, ihracatın sürdürülebilir şekilde büyümesi için istikrarlı ve kurallara dayalı bir ticaret ortamının kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi.