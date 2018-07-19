Konut satışları haziranda yüzde 22 arttı

19 Temmuz 2018

Konut satışlarında Ziraat Bankası öncülüğünde başlatılan 'yüzde 0.98' faiz kampanyası ile GYODER, İNDER ve KONUTDER tarafından 45 gün süre ile gerçekleştirilen 'yüzde 20' indirim kampanyasının olumlu etkisi haziran ayında da görüldü. Konut satışları altı aylık düşüş eğiliminin ardından konut sektörüne yönelik teşvik ve satış kampanyalarının etkisiyle mayısta yükselişe geçerek yüzde 2.7 artmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rapora göre, Türkiye genelinde konut satışları 2018 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 oranında artarak 119 bin 413 oldu. Satışlarda bir önceki aya göre ise önemli bir değişim yaşanmadı.

Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 547 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 12 bin 78 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 6 bin 888 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari ve Ardahan, 39 konut ile Bayburt oldu.

Faiz kampanyası ipotekli satışları artıya geçirdi

Mayıs-haziran aylarında Ziraat Bankası öncülüğünde gerçekleştirilen 'yüzde 0.98 faiz' kampanyası ipotekli satışlardaki 10 aylık düşüşü sona erdirdi. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,3 oranında artış göstererek 47 bin 648 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39,9 olarak gerçekleşti.

Üç derneğin kampanyası ilk satışları belirgin şekilde artırdı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 artarak 57 bin 64 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 47,8 oldu. İkinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,6 artış göstererek 62 bin 349 olarak gerçekleşti. İlk satışlardaki artışta 15 Mayıs-30 Haziran arasında GYODER, İNDER ve KONUTDER tarafından gerçekleştirilen 'yüzde 20 indirim' kampanyası etkili oldu.

Yabancı ilgisi sürüyor

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 2 bin 60 oldu. Haziran ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 315 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 228 konut ile İran, 169 konut ile Rusya Federasyonu, 139 konut ile Afganistan ve 110 konut ile Suudi Arabistan izledi.