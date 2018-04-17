Konutta fiyat artışı 6 aydır enflasyonun altında

17 Nisan 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayına ilişkin 'Konut Fiyat Endeksi' sonuçlarını açıkladı. Endeks şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,09'luk bir artış gösterdi.

Endeks, şubat ayında da enflasyondaki artışın altında kalarak konutta 6 aydır yetersiz fiyat artışını gözler önüne serdi. Şubat ayında enflasyon yüzde 0.73'lük artışla yüzde 10.26 seviyesinde yer almıştı.

Konut fiyatlarında artış son olarak ağustosta yüzde 11,3 ile enflasyonun üzerinde yer almıştı. O ay enflasyon yıllık 10.68 seviyesindeydi.

Hedonik Fiyat Endeksi

Öte yandan Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi, 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,76 oranında artarak 217,84 oldu. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 9,51'lik bir artış gösterdi.