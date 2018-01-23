Konya Havalimanı'na bakanlık desteği
Seyahat acentelerine verilen 6 bin dolarlık desteğe Konya Havalimanı da dahil edildi.
Türkiye'ye turist getiren A grubu seyahat acentelerine destek sağlanması uygulaması kapsamına Konya Havalimanı da dahil edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tebliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Bakanlığın 2017'de başlattığı uygulama kapsamında, tebliğle belirlenen havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz (charter) turistik uçak seferleriyle turist getiren seyahat acentelerine uçak seferi başına 6 bin dolar destek sağlanıyor.
Kaynak: Reuters