Kredi notu artışları için görünüm olumlu

Uluslararası kredi derecelendir­me kuruluşları Türkiye’nin kre­di notuna dair olumlu sinyaller verdi. Moody’s, Türkiye’nin kredi notuyla ilgili bir karar almazken bunun bir kredi notu değişikliği anlamına gel­mediği ve kısa vadede kredi notu de­ğişikliği olup olmayacağına dair bir gösterge olmadığını bildirdi. Açık­lamada, Türkiye’nin kredi notunun, büyük, çeşitlendirilmiş ve dinamik ekonomisi ile düşük kamu borcu ta­rafından desteklendiği aktarıldı ve kredi notunun, makroekonomik is­tikrarı yeniden tesis eden ve dış kı­rılganlık risklerinde önemli bir azal­maya olanak tanıyan politikaların etkili şekilde uygulanmaya devam edilmesi halinde yükseltilebileceği ifade edildi. Fitch Ratings ise, Türki­ye’nin kredi notunu “BB-” olarak te­yit ederken, kredi notu görünümünü “durağan”dan “pozitif”e çevirdi.

Siyasi şok riskinin azalması gerekiyor

Fitch’in açıklamasında, enflas­yonda kalıcı düşüşü destekleyen politika çerçevesinin sürdürülebi­lirliğine dair güvenin artması, dış tamponların belirgin biçimde güç­lenmesi ve dış finansman ihtiyacı­nın kalıcı olarak düşmesi ile siyasi şok riskinin azalması veya yönetişim ve kurumsal kapasiteyi güçlendiren adımlar atılması durumlarında Tür­kiye’nin kredi notunun yükseltilebi­leceği belirtildi.

Fitch Ratings, Eylül 2024’te Tür­kiye’nin kredi notunu “B+”dan “BB-”ye yükseltirken, not görünü­münü “durağan” olarak belirlemiş­ti. Kredi derecelendirme kuruluşu, geçen yıl ocak ve temmuz aylarında yaptığı değerlendirmelerde ise Tür­kiye’nin kredi notunu ve not görünü­münü teyit etmişti. Moody’s ise, en son 25 Temmuz 2025’te Türkiye’nin kredi notunu “B1”den “Ba3”e yüksel­tirken, not görünümünü “pozitif”ten “durağan”a çevirmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi derecelendirme kuru­luşu Fitch’in Türkiye’nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesine ilişkin, “Bu gelişme, önümüzdeki dö­nemde not artışı olabileceğine işa­ret ediyor” ifadesini kullandı. Şim­şek NSosyal hesabından Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu. Şimşek, şunla­rı kaydetti: “Programımızla ekono­mimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlen­dirmeye devam ediyoruz.”

Şimşek Asya-Pasifik turunda

Öte yandan Bakan Şimşek’in, bu­gün Hong Kong’da temaslarda bu­lunacağı bildirildi. Londra ve New York’taki temaslarının ardından As­ya’daki yatırımcılarla da bir araya ge­lecek Şimşek, Hong Kong’da düzen­lenen Asya Finans Forumu’na katı­lacak. Şimşek, burada yatırımcılarla bir araya gelecek.

KKM resmen sona erdi

Merkez Bankası (TCMB), vadeleri sona eren Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarla ilgili iki tebliği yürürlükten kaldırdı. TCMB, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiş ve bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğlerin yürürlükten kaldırılacağını kamuoyu ile paylaşmıştı. Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 1 milyar 21 milyon lira azalarak 4 milyar 765 milyon liraya düşmüştü.

ZK oranları arttırıldı

Merkez Bankası (TCMB), 1 yıla kadar vadeli Türk lirası borçlara uygulanan zorunlu karşılık (ZK) oranlarının yükseltilmesine karar verdi. Buna göre, Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için zorunlu karşılık oranları 2 puan artırılarak 1 aya kadar vadede yüzde 20’ye, 3 aya kadar vadede yüzde 16’ya, 1 yıla kadar vadede yüzde 14’e yükseltildi. Ayrıca, 1 yıla kadar vadeli yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve yurt dışı merkeze olan yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı yüzde 14’e çıkarıldı.