Kredi notu artışları için görünüm olumlu
Moody’s Türkiye’nin kredi notunu güncellemedi. Ancak politikaların uygulanmaya devam edilmesi halinde notun yükseltilebileceğini bildirdi. Fitch ise Türkiye’nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bakan Şimşek, Fitch’in not görünümünü pozitife çevirmesinin not artışı olabileceği yönünde işaret verdiğini söyledi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye’nin kredi notuna dair olumlu sinyaller verdi. Moody’s, Türkiye’nin kredi notuyla ilgili bir karar almazken bunun bir kredi notu değişikliği anlamına gelmediği ve kısa vadede kredi notu değişikliği olup olmayacağına dair bir gösterge olmadığını bildirdi. Açıklamada, Türkiye’nin kredi notunun, büyük, çeşitlendirilmiş ve dinamik ekonomisi ile düşük kamu borcu tarafından desteklendiği aktarıldı ve kredi notunun, makroekonomik istikrarı yeniden tesis eden ve dış kırılganlık risklerinde önemli bir azalmaya olanak tanıyan politikaların etkili şekilde uygulanmaya devam edilmesi halinde yükseltilebileceği ifade edildi. Fitch Ratings ise, Türkiye’nin kredi notunu “BB-” olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü “durağan”dan “pozitif”e çevirdi.
Siyasi şok riskinin azalması gerekiyor
Fitch’in açıklamasında, enflasyonda kalıcı düşüşü destekleyen politika çerçevesinin sürdürülebilirliğine dair güvenin artması, dış tamponların belirgin biçimde güçlenmesi ve dış finansman ihtiyacının kalıcı olarak düşmesi ile siyasi şok riskinin azalması veya yönetişim ve kurumsal kapasiteyi güçlendiren adımlar atılması durumlarında Türkiye’nin kredi notunun yükseltilebileceği belirtildi.
Fitch Ratings, Eylül 2024’te Türkiye’nin kredi notunu “B+”dan “BB-”ye yükseltirken, not görünümünü “durağan” olarak belirlemişti. Kredi derecelendirme kuruluşu, geçen yıl ocak ve temmuz aylarında yaptığı değerlendirmelerde ise Türkiye’nin kredi notunu ve not görünümünü teyit etmişti. Moody’s ise, en son 25 Temmuz 2025’te Türkiye’nin kredi notunu “B1”den “Ba3”e yükseltirken, not görünümünü “pozitif”ten “durağan”a çevirmişti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesine ilişkin, “Bu gelişme, önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor” ifadesini kullandı. Şimşek NSosyal hesabından Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu. Şimşek, şunları kaydetti: “Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz.”
Şimşek Asya-Pasifik turunda
Öte yandan Bakan Şimşek’in, bugün Hong Kong’da temaslarda bulunacağı bildirildi. Londra ve New York’taki temaslarının ardından Asya’daki yatırımcılarla da bir araya gelecek Şimşek, Hong Kong’da düzenlenen Asya Finans Forumu’na katılacak. Şimşek, burada yatırımcılarla bir araya gelecek.
KKM resmen sona erdi
Merkez Bankası (TCMB), vadeleri sona eren Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarla ilgili iki tebliği yürürlükten kaldırdı. TCMB, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiş ve bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğlerin yürürlükten kaldırılacağını kamuoyu ile paylaşmıştı. Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 1 milyar 21 milyon lira azalarak 4 milyar 765 milyon liraya düşmüştü.
ZK oranları arttırıldı
Merkez Bankası (TCMB), 1 yıla kadar vadeli Türk lirası borçlara uygulanan zorunlu karşılık (ZK) oranlarının yükseltilmesine karar verdi. Buna göre, Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için zorunlu karşılık oranları 2 puan artırılarak 1 aya kadar vadede yüzde 20’ye, 3 aya kadar vadede yüzde 16’ya, 1 yıla kadar vadede yüzde 14’e yükseltildi. Ayrıca, 1 yıla kadar vadeli yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve yurt dışı merkeze olan yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı yüzde 14’e çıkarıldı.