Geçmişin yatırımı çöktü: Otomobil, altına yenildi

Altın fiyatlarındaki sert yükseliş, yatırım tercihleri arasındaki farkı yeniden gündeme taşıdı. Veriler, altının son yıllarda otomobile kıyasla çok daha yüksek getiri sağladığını ortaya koyuyor. Gram altın 24 Ocak 2024’te yaklaşık 1.982 TL seviyesindeyken, 24 Ocak 2025’te 3.186 TL’ye çıktı. 24 Ocak 2026 itibarıyla ise 7 bin TL eşiğine yaklaştı. Bu tabloya göre gram altın son bir yılda yaklaşık yüzde 120, iki yılda ise yüzde 250 civarında değer kazandı.

Otomobil yatırım aracı olma özelliğini kaybetti

Aynı dönemde otomobil fiyatlarındaki artışın sınırlı kalması, geçmişte “yatırım aracı” olarak görülen otomobilin bu özelliğini büyük ölçüde yitirdiğine işaret etti. Sosyal medyada yapılan karşılaştırmalarda, geçmiş yıllarda otomobil almak yerine altına yönelenlerin bugün milyonlarca liralık farkla avantaj sağladığı hesaplamalar öne çıktı.

Çip krizi ve düşük faiz dönemi otomobili öne çıkarmıştı

Türkiye’de otomobil, bir dönem faizlerin görece düşük olması, çip krizi ve tedarik sorunları nedeniyle hızla yükselen fiyatlar sayesinde yatırım aracı haline gelmişti. Dövizdeki artışla birlikte ikinci el araçların, sıfır araçlardan daha pahalıya satıldığı örnekler dahi yaşanmıştı.

Arz artışı ve yüksek faiz dengeleri değiştirdi

Ancak son süreçte araç arzının artması, faiz oranlarının yükselmesi ve ikinci el piyasasında görülen gerileme, otomobilin yatırım cazibesini azalttı. Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş de bu durumu bir kez daha görünür kıldı.

Sosyal medyada çarpıcı altın-otomobil karşılaştırmaları

Sosyal medyada paylaşılan örneklerden birinde, bir kullanıcı 2023’te 720 bin TL’ye aldığı otomobilin, o günkü 1.108 TL’lik gram altın fiyatıyla 650 gram altına denk geldiğini aktardı. Bugün 650 gram altının değeri 3,6 milyon TL’ye ulaşırken, aynı aracın güncel fiyatının 850 bin TL seviyesinde kaldığı belirtildi.

“Altın alsaydım milyonlarca lira fark olacaktı”

Bir başka vatandaş ise 2023’te satın aldığı otomobilin 750 bin TL olduğunu ve o günkü fiyatla 664 gram altın ettiğini ifade ederek, “2026 satış fiyatı 1.000.000 TL, 664 gram altın 4.423.000 TL” dedi.

2017 örneği farkın boyutunu gösterdi

Bir diğer örnekte ise 2017 yılına gidilerek, o dönemde 128 bin TL’ye alınan bir aracın bedelinin 1.300 gram altına karşılık geldiği hatırlatıldı. Aynı otomobilin 2026’daki fiyatı 2,2 milyon TL olurken, bugün 1.300 gram altının yaklaşık 8,5 milyon TL ettiği hesaplandı.