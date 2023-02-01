Kredi notu düşük olanlar dikkat! Kredi çekebilmek için bunlara dikkat etmeniz gerekiyor...

Kredi notu, finansmana erişmek için bankaların size ne kadar güvendiğini gösteren bir notlama sistemi. Kredi notunuz ne kadar yüksekse çekebileceğiniz kredi miktarı da o kadar yüksek olur. Bankacılık işlemlerinizde uygulayacağınız bazı adımlarla kredi notunuzu yükseltebilirsiniz. İşte kredi notu nasıl yükselir, bu puanın yükselmesi için neler yapılabilir gibi soruların cevapları...

Kredi Kartı Limitinizi Ödeyebileceğiniz Düzeyde Tutun

Düzenli yaptığınız ödemeler banka kredi notunuzu artırır. Kredi kartı borcunuz tarafınıza iletildiğinde mümkün mertebe borcunuzun tamamını, son ödeme tarihinden önce ödemeye çalışın. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta asgari ödeme tutarı yerine mümkün olan en yüksek tutarı ödemek olacaktır. Ayrıca kredi kartı limitinizi ödeyebileceğiniz düzeyde tutarak borcunuzu zamanında ödeyebilirsiniz.

Birisine Kefil Olmamaya Çalışın

Aileniz, arkadaşlarınız ya da akrabalarınız yapacakları alışveriş için sizden kefil olmanızı isteyebilirler. Ancak kefil olduğunuz ödemelerin düzeni, sizin de kredi notunuzu etkiler. Kefil olacağınız kişinin borçlarını düzenli ödeyeceğinden emin olmanız, kredi notunuzun olumsuz etkilenmemesi için önemli.

Bankalardan Düzenli Hizmet Almaya Çalışın

Bankalarda hiçbir finansal faaliyetlerde bulunmayan kişilerin kredi notunun oluşması elbette beklenemez. Bir ya da birkaç bankadan düzenli finansal işlemler yapmak kredi notunuzun oluşması hatta yükselmesi için hayati önem taşır.

Ek Hesap Kullanabilirsiniz

Bankacılık işlemleri, fatura ve kredi ödemeleri için bankanızın size sunduğu ek nakit avans hesaplarını kullanabilirsiniz. Böylelikle bankalara olan acil borçlarınızı gününü geçirmeden ödeyebilirsiniz. Ayrıca kredi puanınızın düşmemesi için ek hesaptan kullandığınız miktarı da günü geldiğinde ödemeniz gerekir.

İhtiyacınız Olan Finansmanı Önceden Belirleyin

Kredi çekmeden önce ihtiyacınıza uygun finansman ve bankayı detaylı araştırmalısınız. Aynı anda tek bir finansman için birden fazla bankaya başvurmak kredi notunuzu olumsuz etkileyebilir.

Hesaplarınıza Düzenli Para Giriş ve Çıkışı Yapın

Aktif olarak kullandığınız banka hesaplarına düzenli para giriş ve çıkışı yapmak, bankaların size olan güvenini artırır. Ayrıca hesabınızda toplu para olması da kredi notunuza olumlu katkı yapar.

Borçlarınız ve Gelirleriniz Arasındaki Farkı Gözetin

Borçlarınız ve gelirleriniz arasındaki farkın fazla olmaması gerekir. Gelir ve borç arasındaki fark ne kadar dengeliyse kredi notunuzun yükselme olasılığı artar.