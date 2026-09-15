Kriptoyla petrol alışverişi pahalıya patladı! Avrupa ülkesini sarsan skandal

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Polonya'nın devlet destekli enerji şirketi Orlen'in İsviçre merkezli ticaret iştiraki Orlen Trading Switzerland'ın (OTS) Venezuela'dan petrol satın alma girişimi yüz milyonlarca dolarlık zararla sonuçlandı.

Financial Times'ın haberine göre OTS, 2023 sonunda Dubai merkezli Hannon International ile 6 milyon varil Venezuela petrolünü 345 milyon dolara satın almak üzere anlaşmaya vardı. 25-30 milyon dolar kâr beklenen işlem kapsamında OTS, Hannon'a 230 milyon dolar ön ödeme yaptı.

Milyonlarca dolar USDT'ye çevrildi

Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA'nın yaptırımlar nedeniyle ödemelerde USDT talep etmesi üzerine Hannon, OTS'den aldığı paranın bir bölümünü kripto paraya çevirerek aracılar üzerinden petrol tedarik etmeye çalıştı.

Habere göre işlemlerden birinde 135 milyon dolar karşılığında 85 milyon USDT alınabildi ve 50 milyon dolarlık açık oluştu. Başka bir 30 milyon dolarlık ödeme karşılığında da petrol temin edilemedi.

Hannon temsilcilerinin Caracas'taki brokerlarla yürüttüğü süreçte on milyonlarca dolarlık USDT'ye erişim sağlayan bilgiler USB belleklerle teslim edildi. İki işlemde toplam 110 milyon USDT aracılara aktarılmasına rağmen beklenen petrol gelmedi.

Süpertankerler haftalarca boş bekledi

OTS'nin kiraladığı üç süpertanker Aralık 2023'te Venezuela'ya ulaştı ancak teslimatların sürekli ertelenmesi nedeniyle haftalarca boş bekledi.

Bir milyon varillik başka bir ham petrol yükü kirlenme nedeniyle reddedilirken, 28,8 milyon dolarlık başka bir anlaşmada beklenen yakıtın yarısı Mart 2024'te yüklendi. OTS aynı ayın sonunda ana sözleşmeyi feshetti.

Toplam zarar 424 milyon doları bulabilir

Polonya hükümetinin hesaplamalarına göre zarar 230 milyon dolarlık ön ödemeyle sınırlı kalmadı. Nakliye, hukuki giderler ve diğer maliyetlerle toplam kaybın en az 424 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Hannon bağlantılı sözleşmelerin nakliye maliyetinin tek başına 72 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Donald Tusk hükümeti olayın ardından Orlen'in eski yönetimini ve şirketin iç denetim süreçlerini incelemeye aldı. Eski OTS yöneticisi Samer Awad ile bazı eski yöneticiler hakkında cezai soruşturmalar yürütülürken, yöneticiler suçlamaları reddediyor.