Kritik tarımsal ürün üretimi ihtiyaçları ve ormanların korunması için toplantı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, tarımsal üretimin planlanması, sözleşmeli tarımın geliştirilmesi ile ekonomik değeri yüksek, stratejik ve kritik tarımsal ürünlerin Türkiye'de üretilmesine yönelik düzenleme ihtiyaçları detaylı olarak değerlendirildi.

Köylülere destek verilecek

Ormanların korunması ve orman köylülerinin desteklenmesi konularının da ele alındığı toplantıda, orman yangınlarıyla daha etkin mücadele için gereken düzenlemelerin üzerinde duruldu.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kritik tarımsal ürünler neler?

Tarım ve gıda üretiminde kendine yeterlilik konusu ülkeler açısından büyük öneme sahip. Devlet yönetimi tarafından da aktif olarak gündemde tutulan bu konuda en çok önemsenen noktalardan biri de kritik tarımsal ürünler oluyor. Tarım ve gıda açısından kritik kabul edilen ürünlerde dışa bağımlı olmanın önüne geçmek hedefleniyor. İşte kritik kabul edilen tarımsal ürünler:

Buğday

Soya

Mısır

Ayçiçeği

Bakliyat ürünleri

Pirinç