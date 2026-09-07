Kritik ürün ve teknolojiler için yeni dönem: Yerli üretime yeni destekler geliyor

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Türkiye, sanayide yüksek katma değerli üretimi artırmak ve dış pazarlardaki rekabet gücünü güçlendirmek amacıyla yeni bir yatırım ve teşvik dönemine hazırlanıyor. 2027-2029 Orta Vadeli Programı'nda (OVP), sektörel önceliklendirmeyi esas alan hedefli sanayi politikalarının hayata geçirilmesi öngörülüyor.

HIT-30 ile büyük ölçekli teknoloji yatırımları desteklenecek

OVP'ye göre, yerli ve milli üretimde kaldıraç rolü üstlenmesi hedeflenen programların kapsamı genişletilecek.

Bu kapsamda HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile öncelikli teknoloji alanlarındaki büyük ölçekli yatırımlar, proje bazlı ve özelleştirilmiş mekanizmalar yoluyla desteklenecek.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi daha etkin uygulanacak

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) Programı, üretken sektörlerde ihracatı destekleyen ve yüksek katma değerli ürün gruplarına yönelik yatırımlarda mevcut teşvik sistemiyle bütünleşik biçimde uygulanmaya devam edecek.

Programın daha seçici ve odaklı hale getirilmesi planlanırken, yüksek katma değerli ve nitelikli ancak görece daha küçük ölçekli imalat sanayisi yatırımları için de yeni bir uygulama alanı geliştirilecek.

Kritik ürünler için yeni Teknoloji Hamlesi çağrıları

Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında kritik ürün ve teknolojilerin Türkiye'de yerli imkanlarla geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla yeni program çağrılarına çıkılacak.

Stratejik Hamle Programı kapsamında ise arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak, AR-GE içeriği yüksek ve ikiz dönüşüm hedefleriyle uyumlu yatırımlara destek verilecek.

Rekabetçilik ve sürdürülebilirlik potansiyeli taşıyan, ulusal düzeyde önem arz eden kümelenme girişimlerinin desteklenmesine de devam edilecek.

Kamu alımlarında yerli üretim öne çıkacak

Öncelikli sektörlerde rekabetçi üretimin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan kritik bileşenlerin yerli imkanlarla üretimi, kamu alımları aracılığıyla desteklenecek.

Devlet yardımlarında ise illerin teknolojik yetkinlikleri dikkate alınacak. Verimlilik artışı, teknoloji kazanımı, enerji verimliliği, ihracat, istihdam ve yerli katma değer oluşturulması temel performans kriterleri arasında yer alacak. Desteklerin etki değerlendirmelerine dayalı, sade ve etkin bir yapıda yürütülmesi sürdürülecek.

Yatırım teşvik sisteminde yeni çerçeve

Yeni dönemde yatırım teşvik sistemi seçici, ihtiyaç odaklı, süreli ve proje odaklı bir yapıda uygulanacak. Teşviklerde bölgelerin gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınacak.

Tarımsal sanayide üretim süreçleri sonucunda ortaya çıkan yan ürünlerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik yatırımlar da teşvik edilecek. Böylece tarım ve sanayi sektörleri arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yerel Kalkınma Hamlesi'nde özel sektör yatırımlarına destek

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında teknolojik dönüşüm, ihracat ve istihdam odaklı olarak bölgesel düzeyde belirlenen yatırım ihtiyaçlarına yönelik özel sektör yatırımları desteklenecek.

Yöresel ve geleneksel ürünlerin ticarileştirilmesi ve katma değerinin artırılması için markalaşma, tasarım, ambalaj ve sertifikasyon süreçleri teşvik edilecek. Bu ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlara erişiminin kolaylaştırılması amacıyla dijitalleşme ve e-ticaret altyapıları da güçlendirilecek.