Kruvaziyer gemi ve yolcu sayısında 14 yılın zirvesi
Mayıs ayında Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı yüzde 3,58 azalışla 4,8 milyon kişi oldu. İlk 5 ayda yabancı ziyaretçi sayısı 15,2 milyon kişi olarak kayıtlara geçti. Geçen ay Türk limanlarına uğrayan kruvaziyer gemi sayısı ise 169’a, yolcu sayısı da 257 bin 897’ye ulaşarak son 14 yılın rekoru kırıldı.
Yabancı turist sayısı mayıs ayında geriledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2026 yılı Mayıs ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısının geçen yılın aynı ayına göre %3,58 azaldığını bildirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre, mayıs ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,58 oranında azalarak 4 milyon 856 bin 862 kişi olarak gerçekleşti.
Turistin tercihi Antalya
Mayıs ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller arasında Antalya, toplam girişlerin yüzde 33,34’ünü oluşturan 1 milyon 619 bin 78 kişiyle birinci sırada yer aldı. Antalya’yı, yüzde 33,27’lik payla ve 1 milyon 616 bin 117 kişiyle İstanbul takip etti. Sıralamada üçüncü sırada yüzde 7,85’lik payla ve 381 bin 355 kişiyle Muğla, dördüncü sırada yüzde 7,26’lık payla ve 352 bin 840 kişiyle Edirne, beşinci sırada ise yüzde 3,32’lik payla ve 161 bin 461 kişiyle İzmir bulundu.2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,56 azalış kaydedildi. Bu dönemde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı 15 milyon 226 bin 624 kişi olarak gerçekleşti. Ocak-mayıs döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında İstanbul, yüzde 45,67’lik payla ve 6 milyon 953 bin 482 kişiyle birinci sırada yer aldı. İstanbul’u, yüzde 21,32’lik payla ve 3 milyon 245 bin 959 kişiyle Antalya izledi. Üçüncü sırada yüzde 9,33’lük payla ve 1 milyon 419 bin 990 kişiyle Edirne, dördüncü sırada yüzde 3,89’luk payla ve 591 bin 817 kişiyle Muğla, beşinci sırada ise yüzde 3,49’luk payla ve 531 bin 453 kişiyle Artvin bulundu.
Kuşadası limanı ilk sırada
Bu arada, kruvaziyer gemi ve yolcu sayısı son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2026 yılı Mayıs ayına ait kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, “2026 yılının ocak-mayıs döneminde; limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artışla 324’e, kruvaziyer yolcu sayısı da yüzde 3,9 artışla 455 bin 580’e ulaştı” açıklamasında bulundu. 2026 yılı Mayıs ayında limanlara gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayıları hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “2026 yılının Mayıs ayında limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artışla 169’a, kruvaziyer yolcu sayısı ise yüzde 10,8 artışla 257 bin 897’ye ulaştı. Böylece Mayıs ayları içerisinde son 14 yılın en yüksek kruvaziyer gemi ve yolcu sayısına ulaştık” ifadelerini kullandı.
Uraloğlu, mayıs ayında Kuşadası Limanı’na 75 kruvaziyer gemi ile 127 bin 670 kruvaziyer yolcu, İstanbul limanlarına 31 kruvaziyer gemi ile 59 bin 176 kruvaziyer yolcu, Bodrum Limanı’na 11 kruvaziyer gemi ile 10 bin 889 kruvaziyer yolcu ve diğer limanlara da 52 kruvaziyer gemi ile 60 bin 162 kruvaziyer yolcunun geldiğini kaydetti. Beş aylık verileri de değerlendiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
“2026 yılının ilk beş ayında Kuşadası limanına 129 kruvaziyer uğrak yaptı. Kuşadası limanını sırasıyla, 66 gemi ile İstanbul limanları, 26 gemi ile İzmir Alsancak limanı takip etti. Kuşadası limanı 189 bin 141 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. Kuşadası limanını sırasıyla, 115 bin 323 yolcu ile İstanbul limanları, 51 bin 202 kruvaziyer yolcu ile İzmir Alsancak Limanı ve 99 bin 914 kruvaziyer yolcu ile diğer limanlar takip etti.”
Sirkeci Garı yaşayan kültür adasına dönüşecek
İstanbul’un tarihi yarımadasında şehrin hafızasını taşıyan önemli yapılardan Sirkeci Garı, yürütülen çalışmalarla yeniden şehrin kültür ve yaşam rotalarından biri olmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, garın yoğun işçilikli ve çok özel bir yapı olduğuna işaret ederek, tarihi gar binasının özgün mimarisine uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldığını vurguladı. Sirkeci’de ulaşım aksı özelliğinin korunacağını belirten Ersoy, tarihi gar sahasının aynı zamanda kültür ve yaşam merkezi olarak yeniden şekillendirildiğini kaydetti. Bakan Ersoy, bölgede açık etkinlik alanlarının da oluşturulacağı bilgisini paylaşarak, vatandaşların gün boyu vakit geçirebileceği yaşam alanlarının, ulaşım işlevi korunarak hayata geçirileceğini ifade etti. Mehmet Nuri Ersoy, büyük işletme binasında her yaş grubuna hitap edecek bir kütüphane oluşturulacağını, ambar binalarında yer alacak sergi ve tiyatro alanlarının da projeye dahil edildiği vurguladı.