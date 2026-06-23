Kruvaziyer gemi ve yolcu sayısında 14 yılın zirvesi

Yabancı turist sayısı mayıs ayında geriledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2026 yı­lı Mayıs ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısının geçen yılın aynı ayına göre %3,58 azaldığını bildirdi. Emniyet Genel Müdürlü­ğü’nden alınan geçici verilere gö­re, mayıs ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın ay­nı ayına kıyasla yüzde 3,58 oranın­da azalarak 4 milyon 856 bin 862 kişi olarak gerçekleşti.

Turistin tercihi Antalya

Mayıs ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağ­lı olduğu iller arasında Antalya, toplam girişlerin yüzde 33,34’ünü oluşturan 1 milyon 619 bin 78 ki­şiyle birinci sırada yer aldı. An­talya’yı, yüzde 33,27’lik payla ve 1 milyon 616 bin 117 kişiyle İstan­bul takip etti. Sıralamada üçün­cü sırada yüzde 7,85’lik payla ve 381 bin 355 kişiyle Muğla, dör­düncü sırada yüzde 7,26’lık payla ve 352 bin 840 kişiyle Edirne, be­şinci sırada ise yüzde 3,32’lik pay­la ve 161 bin 461 kişiyle İzmir bu­lundu.2026 yılı Ocak-Mayıs dö­neminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın ay­nı dönemine göre yüzde 2,56 aza­lış kaydedildi. Bu dönemde Tür­kiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı 15 milyon 226 bin 624 kişi olarak gerçekleşti. Ocak-mayıs dönemin­de Türkiye’ye gelen yabancı ziya­retçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu il­ler sıralamasında İstanbul, yüzde 45,67’lik payla ve 6 milyon 953 bin 482 kişiyle birinci sırada yer aldı. İstanbul’u, yüzde 21,32’lik payla ve 3 milyon 245 bin 959 kişiyle An­talya izledi. Üçüncü sırada yüzde 9,33’lük payla ve 1 milyon 419 bin 990 kişiyle Edirne, dördüncü sıra­da yüzde 3,89’luk payla ve 591 bin 817 kişiyle Muğla, beşinci sırada ise yüzde 3,49’luk payla ve 531 bin 453 kişiyle Artvin bulundu.

Kuşadası limanı ilk sırada

Bu arada, kruvaziyer gemi ve yolcu sayısı son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Ura­loğlu, Denizcilik Genel Müdürlü­ğü tarafından hazırlanan 2026 yı­lı Mayıs ayına ait kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerini değerlen­dirdi. Bakan Uraloğlu, “2026 yı­lının ocak-mayıs döneminde; li­manlarımıza gelen kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı döne­mine göre yüzde 2,2 artışla 324’e, kruvaziyer yolcu sayısı da yüz­de 3,9 artışla 455 bin 580’e ulaş­tı” açıklamasında bulundu. 2026 yılı Mayıs ayında limanlara gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayıla­rı hakkında da açıklamada bulu­nan Bakan Uraloğlu, “2026 yılının Mayıs ayında limanlarımıza uğ­rak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artışla 169’a, kruvaziyer yolcu sayısı ise yüzde 10,8 artışla 257 bin 897’ye ulaştı. Böylece Mayıs ayları içerisinde son 14 yılın en yüksek kruvaziyer gemi ve yolcu sayısına ulaştık” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, mayıs ayında Kuşada­sı Limanı’na 75 kruvaziyer gemi ile 127 bin 670 kruvaziyer yolcu, İstanbul limanlarına 31 kruvazi­yer gemi ile 59 bin 176 kruvaziyer yolcu, Bodrum Limanı’na 11 kru­vaziyer gemi ile 10 bin 889 kruva­ziyer yolcu ve diğer limanlara da 52 kruvaziyer gemi ile 60 bin 162 kruvaziyer yolcunun geldiğini kaydetti. Beş aylık verileri de de­ğerlendiren Bakan Uraloğlu, söz­lerine şu şekilde devam etti:

“2026 yılının ilk beş ayında Ku­şadası limanına 129 kruvaziyer uğ­rak yaptı. Kuşadası limanını sıra­sıyla, 66 gemi ile İstanbul liman­ları, 26 gemi ile İzmir Alsancak limanı takip etti. Kuşadası limanı 189 bin 141 yolcu ile en fazla kru­vaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. Kuşadası limanını sı­rasıyla, 115 bin 323 yolcu ile İstan­bul limanları, 51 bin 202 kruvazi­yer yolcu ile İzmir Alsancak Lima­nı ve 99 bin 914 kruvaziyer yolcu ile diğer limanlar takip etti.”

Sirkeci Garı yaşayan kültür adasına dönüşecek

İstanbul’un tarihi yarımadasında şehrin hafızasını taşıyan önemli yapılardan Sirkeci Garı, yürütülen çalışmalarla yeniden şehrin kültür ve yaşam rotalarından biri olmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, garın yoğun işçilikli ve çok özel bir yapı olduğuna işaret ederek, tarihi gar binasının özgün mimarisine uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldığını vurguladı. Sirkeci’de ulaşım aksı özelliğinin korunacağını belirten Ersoy, tarihi gar sahasının aynı zamanda kültür ve yaşam merkezi olarak yeniden şekillendirildiğini kaydetti. Bakan Ersoy, bölgede açık etkinlik alanlarının da oluşturulacağı bilgisini paylaşarak, vatandaşların gün boyu vakit geçirebileceği yaşam alanlarının, ulaşım işlevi korunarak hayata geçirileceğini ifade etti. Mehmet Nuri Ersoy, büyük işletme binasında her yaş grubuna hitap edecek bir kütüphane oluşturulacağını, ambar binalarında yer alacak sergi ve tiyatro alanlarının da projeye dahil edildiği vurguladı.