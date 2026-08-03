KTO Başkanı Öztürk: Enflasyonla mücadelede reel sektör korunmalı
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 70 meslek komitesiyle gerçekleştirilen toplantılarda reel sektörün nabzını tuttuklarını belirtti. Öztürk, ekonomi programının enflasyon hedeflerinin yanı sıra üretim, yatırım, ticaret ve istihdamın gözetilerek güncellenmesi gerektiğini vurguladı.
KONYA - DÜNYA
Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, oda bünyesindeki 70 meslek komitesiyle gerçekleştirilen istişare toplantılarından çıkan sonuçları değerlendirdi. Öztürk, istişare sürecinin sektörlerin mevcut durumunu sahadan değerlendirme ve ortak hedefler belirleme açısından önemli olduğunu ifade ederek, “Sektörlerimizin sorunlarını masa başı veriler ve tahminlerle değil, ticaretin ve üretimin içinde bulunan üyelerimizin gerçek tecrübeleri üzerinden değerlendirdik” dedi.
İstişare toplantılarında farklı sektörlerden ortaklaşa dile getirilen konunun, iş dünyasının zorlu bir dönemden geçtiği olduğunu belirten Öztürk, reel sektörün finansman ve maliyet baskısı altında olduğunu söyledi. Dezenflasyon sürecinin uzaması, yüksek faizlerin kalıcı hale gelmesi ve kredi imkânlarının daralmasının işletmeler üzerindeki baskıyı artırdığını ifade eden Öztürk, birçok firma için finansmana erişimin neredeyse imkânsız hale geldiğini kaydetti. Krediye ulaşabilen işletmelerin de yüksek maliyetler nedeniyle kaynak kullanmakta zorlandığını belirten Öztürk, işletme sermayesi ihtiyacının artması, vadelerin uzaması ve tahsilatların güçleşmesinin firmaların nakit akışını bozduğunu dile getirdi.
Enflasyonla mücadelede reel sektör korunmalı
Üretim maliyetlerindeki artışın yanı sıra iç talepteki yavaşlamanın firmaların kârlılığını ve yatırım kapasitesini zayıflattığını belirten Öztürk, döviz kuru ile maliyetler arasındaki dengesizliğin de ihracatçıların rekabet gücünü olumsuz etkilediğini söyledi. Mevcut koşulların uzun süre devam etmesinin üretimde daralma, yatırımlarda erteleme, ticarette yavaşlama ve istihdam kaybı riski taşıdığını ifade eden Öztürk, enflasyonla mücadelenin sürmesi gerektiğini ancak bu süreçte reel sektörün üretim kapasitesinin korunmasının da zorunlu olduğunu vurguladı.
Öztürk, ekonomi programının başarısının yalnızca enflasyonun gerilemesiyle ölçülemeyeceğini belirterek, “Üç yıldır uygulanan ekonomi programının başarısı, yalnızca enflasyon rakamlarının gerilemesiyle değil; tüccarımızın, sanayicimizin ve esnafımızın faaliyetlerini sürdürebilmesiyle birlikte değerlendirilmelidir” dedi. Ekonominin tüm sektörlerinin birbirine bağlı olduğunu kaydeden Öztürk, reel sektörün gücünü kaybetmesinin fiyat istikrarının kalıcı hale gelmesini de zorlaştıracağını söyledi.