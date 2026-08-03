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KTO Başkanı Öztürk: Enflasyonla mücadelede reel sektör korunmalı

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 70 meslek komitesiyle gerçekleştirilen toplantılarda reel sektörün nabzını tuttuklarını belirtti. Öztürk, ekonomi programının enflasyon hedeflerinin yanı sıra üretim, yatırım, ticaret ve istihdamın gözetilerek güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

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KTO Başkanı Öztürk: Enflasyonla mücadelede reel sektör korunmalı

KONYA - DÜNYA

Konya Ticaret Oda­sı (KTO) Başkanı Sel­çuk Öztürk, Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’n­da yaptığı konuşmada, oda bün­yesindeki 70 meslek komitesiyle gerçekleştirilen istişare toplan­tılarından çıkan sonuçları değer­lendirdi. Öztürk, istişare süre­cinin sektörlerin mevcut duru­munu sahadan değerlendirme ve ortak hedefler belirleme açısın­dan önemli olduğunu ifade ede­rek, “Sektörlerimizin sorunlarını masa başı veriler ve tahminlerle değil, ticaretin ve üretimin için­de bulunan üyelerimizin gerçek tecrübeleri üzerinden değerlen­dirdik” dedi.

İstişare toplantılarında fark­lı sektörlerden ortaklaşa dile ge­tirilen konunun, iş dünyasının zorlu bir dönemden geçtiği oldu­ğunu belirten Öztürk, reel sektö­rün finansman ve maliyet baskı­sı altında olduğunu söyledi. De­zenflasyon sürecinin uzaması, yüksek faizlerin kalıcı hale gel­mesi ve kredi imkânlarının da­ralmasının işletmeler üzerinde­ki baskıyı artırdığını ifade eden Öztürk, birçok firma için finans­mana erişimin neredeyse imkân­sız hale geldiğini kaydetti. Kre­diye ulaşabilen işletmelerin de yüksek maliyetler nedeniyle kay­nak kullanmakta zorlandığını be­lirten Öztürk, işletme sermaye­si ihtiyacının artması, vadelerin uzaması ve tahsilatların güçleş­mesinin firmaların nakit akışını bozduğunu dile getirdi.

Enflasyonla mücadelede reel sektör korunmalı

Üretim maliyetlerindeki artı­şın yanı sıra iç talepteki yavaşla­manın firmaların kârlılığını ve yatırım kapasitesini zayıflattığı­nı belirten Öztürk, döviz kuru ile maliyetler arasındaki dengesiz­liğin de ihracatçıların rekabet gü­cünü olumsuz etkilediğini söyle­di. Mevcut koşulların uzun süre devam etmesinin üretimde daral­ma, yatırımlarda erteleme, tica­rette yavaşlama ve istihdam kaybı riski taşıdığını ifade eden Öztürk, enflasyonla mücadelenin sürme­si gerektiğini ancak bu süreçte re­el sektörün üretim kapasitesinin korunmasının da zorunlu oldu­ğunu vurguladı.

Öztürk, ekonomi programının başarısının yalnızca enflasyonun gerilemesiyle ölçülemeyeceğini belirterek, “Üç yıldır uygulanan ekonomi programının başarısı, yalnızca enflasyon rakamlarının gerilemesiyle değil; tüccarımı­zın, sanayicimizin ve esnafımızın faaliyetlerini sürdürebilmesiy­le birlikte değerlendirilmelidir” dedi. Ekonominin tüm sektör­lerinin birbirine bağlı olduğunu kaydeden Öztürk, reel sektörün gücünü kaybetmesinin fiyat is­tikrarının kalıcı hale gelmesini de zorlaştıracağını söyledi.

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