KTO Başkanı Öztürk: Enflasyonla mücadelede reel sektör korunmalı

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Konya Ticaret Oda­sı (KTO) Başkanı Sel­çuk Öztürk, Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’n­da yaptığı konuşmada, oda bün­yesindeki 70 meslek komitesiyle gerçekleştirilen istişare toplan­tılarından çıkan sonuçları değer­lendirdi. Öztürk, istişare süre­cinin sektörlerin mevcut duru­munu sahadan değerlendirme ve ortak hedefler belirleme açısın­dan önemli olduğunu ifade ede­rek, “Sektörlerimizin sorunlarını masa başı veriler ve tahminlerle değil, ticaretin ve üretimin için­de bulunan üyelerimizin gerçek tecrübeleri üzerinden değerlen­dirdik” dedi.

İstişare toplantılarında fark­lı sektörlerden ortaklaşa dile ge­tirilen konunun, iş dünyasının zorlu bir dönemden geçtiği oldu­ğunu belirten Öztürk, reel sektö­rün finansman ve maliyet baskı­sı altında olduğunu söyledi. De­zenflasyon sürecinin uzaması, yüksek faizlerin kalıcı hale gel­mesi ve kredi imkânlarının da­ralmasının işletmeler üzerinde­ki baskıyı artırdığını ifade eden Öztürk, birçok firma için finans­mana erişimin neredeyse imkân­sız hale geldiğini kaydetti. Kre­diye ulaşabilen işletmelerin de yüksek maliyetler nedeniyle kay­nak kullanmakta zorlandığını be­lirten Öztürk, işletme sermaye­si ihtiyacının artması, vadelerin uzaması ve tahsilatların güçleş­mesinin firmaların nakit akışını bozduğunu dile getirdi.

Enflasyonla mücadelede reel sektör korunmalı

Üretim maliyetlerindeki artı­şın yanı sıra iç talepteki yavaşla­manın firmaların kârlılığını ve yatırım kapasitesini zayıflattığı­nı belirten Öztürk, döviz kuru ile maliyetler arasındaki dengesiz­liğin de ihracatçıların rekabet gü­cünü olumsuz etkilediğini söyle­di. Mevcut koşulların uzun süre devam etmesinin üretimde daral­ma, yatırımlarda erteleme, tica­rette yavaşlama ve istihdam kaybı riski taşıdığını ifade eden Öztürk, enflasyonla mücadelenin sürme­si gerektiğini ancak bu süreçte re­el sektörün üretim kapasitesinin korunmasının da zorunlu oldu­ğunu vurguladı.

Öztürk, ekonomi programının başarısının yalnızca enflasyonun gerilemesiyle ölçülemeyeceğini belirterek, “Üç yıldır uygulanan ekonomi programının başarısı, yalnızca enflasyon rakamlarının gerilemesiyle değil; tüccarımı­zın, sanayicimizin ve esnafımızın faaliyetlerini sürdürebilmesiy­le birlikte değerlendirilmelidir” dedi. Ekonominin tüm sektör­lerinin birbirine bağlı olduğunu kaydeden Öztürk, reel sektörün gücünü kaybetmesinin fiyat is­tikrarının kalıcı hale gelmesini de zorlaştıracağını söyledi.